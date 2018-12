CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

EDILIZIAMESTRE La tecnologia non sempre aiuta. Così capita che, per fare prima, bisogna tornare ai vecchi sistemi aborriti dai fautori della digitalizzazione totale, specie nei rapporti tra le pubbliche amministrazioni e i cittadini. Nel Comune di Venezia ci sono centinaia di pratiche edilizie legate al Piano Casa che rischiano di non trovare accoglimento in tempo utile prima che scada. Per quale ragione? Perché i privati e i professionisti devono protocollare la documentazione prima del prossimo 31 dicembre e, dovendo farlo per via...