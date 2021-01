EDILIZIA

MESTRE Dove mangeranno i muratori ora che entriamo in zona arancio e si rischia, a breve, quella rossa? Tra le maestranze delle imprese gira la domanda e c'è parecchio sconcerto. Se si considera che sono parecchie centinaia la questione della mensa diventa di primaria importanza e non riguarda solo gli operai e gli artigiani impiegati nei cantieri edili ma pure gli imprenditori, insomma è un problema sociale oltre che organizzativo. Lo aveva sollevato già lo scorso novembre Anna Mareschi Danieli, presidente di Confindustria Udine chiedendo al prefetto una deroga per far mangiare gli operai; e ora torna sull'argomento La Cartongesso Srl, una delle tantissime imprese del territorio che lavorano nell'edilizia: «Visto che da lunedì 11 gennaio siamo in zona arancione e che bar e ristoranti sono chiusi, non è come nella scorsa primavera in cui le giornate erano miti e si poteva mangiare in cantiere: oggi nei cantieri fa molto freddo, e la pausa pranzo serve per assumere qualcosa di caldo e ripararsi per un'ora dalle temperature rigide». Perciò l'impresa chiede alla Regione di intervenire e propone anche una possibile soluzione, ossia far lavorare i dipendenti per sole 5 ore continuative oltre le quali è obbligatorio, per contratto, fare la pausa pranzo, dopodiché se ne tornerebbero a casa e le 3 ore rimanenti dovrebbero essere coperte dalle associazioni di categoria. La Cartongesso sostiene che le ditte attualmente sono massacrate dalla riduzione di fatturato ma le rappresentanze di categorie degli edili guardano oltre vedendo un momento fiorente per il settore, con un numero di cantieri aperti, e soprattutto da avviare nei prossimi mesi, molto consistente: d'altro canto basta guardarsi in giro a Mestre dove una selva di gru sono state issate un po' dovunque per costruire nuovi condomini e ristrutturarne altri.

PRANZO IN PARROCCHIA

«Il problema del pranzo, ad ogni modo, esiste e stiamo cercando di affrontarlo al meglio come facemmo la scorsa primavera in occasione dell'uscita dal primo lockdown - spiega Cristiano Perale, presidente di Ce.Ve, il centro di formazione Maestranze Edili ed Affini di Venezia e Provincia -: allora le aziende cercavano di far mangiare gli operai in cantiere recuperando una stanza in uno degli appartamenti in lavoro, riscaldata e con un forno microonde e un fornello per scaldare le pietanze». Se per le maestranze impiegate in cantieri fissi la cosa si può risolvere così, per tutte le realtà attive nei cantieri mobili, come quelli stradali, non è possibile. «Sì, è un ostacolo ulteriore e la scorsa primavera ci salvarono le parrocchie che ospitarono moltissimi operai per la pausa pranzo e adesso faremo lo stesso, con le parrocchie e altri soggetti in grado di offrirci una stanza riscaldata e accogliente, anche perché farli pranzare in una baracca scaldata da una stufetta con il cibo portato da casa come si faceva un tempo non è decisamente il massimo; e non suscita felicità nello Spisal dato che dobbiamo assicurare un pasto caldo, e poi c'è il distanziamento e la salubrità dell'ambiente». L'idea della Cartongesso Srl, di far lavorare le maestranze per sole 5 ore al giorno, allora, potrebbe tornare utile. «No, in una fase come l'attuale, nella quale c'è una forte richiesta di lavoro, sarebbe come il cane che si mangia la coda, ne abbiamo parlato anche con i Sindacati».

DITTE TUTTE ATTIVE

«Non ci sono imprese ferme in questo momento: un po' con i cantieri aperti da tempo che stiamo esaurendo e che hanno riempito Mestre di gru come non si vedeva da oltre dieci anni perché la gente è tornata a considerare il mattone come un bene rifugio, e un po' perché chi può cerca la qualità abitativa e la sostenibilità ambientale, e magari è anche più attenta alla protezione da agenti esterni come pure i virus. E poi ci sono i cantieri in corso e quelli in arrivo: tra i primi si contano ad esempio i lavori negli alberghi per le riqualificazioni che di solito si fanno nella bassa stagione invernale; entro un paio di mesi partiranno, poi, i lavori legati agli Ecobonus, gli incentivi per la riqualificazione degli edifici; e in primavera arriveranno quelli per rifare tutti i sottoservizi, quali fognature, acquedotti, invarianza idraulica, grazie al miliardo e 600 milioni di euro provenienti dallo Stato attraverso finanziamenti europei».

Elisio Trevisan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA