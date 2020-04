CONFARTIGIANATO

VENEZIA Con una settimana di anticipo rispetto all'inizio ufficiale della fase 2, questa mattina altre seimila aziende hanno riaperto i battenti e, con loro, sono tornati alla produzione circa 16.200 addetti. L'alleggerimento del lockdown deciso dalla Regione Veneto per l'area metropolitana di Venezia ha infatti consentito la ripresa delle piccole e medie imprese operanti nel comparto dell'edilizia e in quello dell'alimentazione artigianale.

Più nel dettaglio, sulla base delle stime dell'ufficio Studi di Confartigianato Metropolitana, tra addetti e titolari oggi sono rientrati al lavoro 11mila addetti nelle oltre 5.200 imprese del comparto edile presenti in provincia di Venezia, ed altre 5.100 persone che lavorano nelle 1.126 aziende attive nel settore dell'alimentazione artigianale veneziano. «Essere ripartiti una settimana prima del 4 maggio sembra poco, ma è tantissimo per una categoria che ha pagato un prezzo altissimo in termini di fatturati sfumati spiega il presidente della Federazione Edilizia Paolo Fagherazzi . L'aver sbloccato i cantieri in prossimità del weekend del 25 aprile ha dato la possibilità alle imprese di prepararsi, di sanificare i mezzi e predisporre i piani per la cantierizzazione in massima sicurezza secondo le norme vigenti. Per la totalità delle imprese del settore e la lunga filiera economica coinvolta, questa apertura ci dà un nuovo orizzonte, mentre sul fronte della sicurezza la guardia deve restare altissima. Nel caso dei piccoli cantieri bisogna evitare tutte le situazioni di rischio e sarebbe opportuno che si partisse piano. Mi appello alla committenza, perché non pretenda di far accelerare i lavori rimasti fermi da oltre un mese, ma consenta una turnazione in sicurezza delle diverse tipologie di attività, come far lavorare il muratore la mattina e l'impiantista nel pomeriggio, agevolando così il più alto standard di sicurezza sanitaria possibile».

Una ripresa dell'attività produttiva che nel settore alimentare, dalle pasticcerie alle gelaterie artigianali, sarà invece più graduale malgrado l'esigenza di recuperare almeno parzialmente i mancati introiti anche nel periodo pasquale. Una maggiore gradualità resa necessaria soprattutto a causa dei tempi di approvvigionamento di materie prime fresche quali uova, burro e altri prodotti semilavorati non a lunga conservazione. «Ora l'auspicio osserva il presidente della Confartigianato Metropolitana Venezia Salvatore Mazzocca è che nella massima sicurezza sanitaria possibile si ricomincino pian piano ad aprire anche gli altri settori ancora bloccati dal lockdown e che si sblocchino tutte le difficoltà burocratiche e bancarie riscontrate nell'erogazione dei fondi stanziati per supportare le aziende».

Paolo Guidone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

