Edifici anni 60, gli ingegneri in coro: «I privati controllino il calcestruzzo»

STRUTTURE VECCHIEPORDENONE I palazzi di Pordenone hanno vissuto il terremoto del 1976. Si potrebbe dire che sono vaccinati. Dopo il sisma che ha sconvolto il Friuli sono stati anche ritoccati: il grattacielo di viale della Libertà, ad esempio, è stato rinforzato dopo aver subìto danni proprio in occasione della grande scossa del 6 maggio. Il territorio ha imparato come difendersi e rinforzarsi. Ma è bene tenere gli occhi aperti, perché tutta la parte della città che risale agli anni 50 e 60 è figlia del boom del calcestruzzo. E in...