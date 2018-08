Edeco, coop nata dal nulla gestisce gli hub più caldi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE TAPPEPADOVA Una cooperativa nata dal nulla e arrivata a gestire migliaia di migranti, ma anche una fitta serie di inchieste che hanno colpito i suoi vertici. Da un lato l'inarrestabile ascesa nel campo dell'accoglienza dei profughi in Veneto, dall'altro un complesso intreccio di vicende giudiziarie: questa è Edeco, ex Ecofficina. La cooperativa con sede a Battaglia Terme gestisce gli hub di Bagnoli (Padova) e Cona (Venezia), negli ultimi anni al centro di infinite polemiche per il numero eccessivo di ospiti. Per ripercorrere i guai...