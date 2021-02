IL PUNTO

VENEZIA Nuovo incontro, oggi, da remoto, di tutti i sindacati per decidere i prossimi passi sulla vertenza Actv-Avm, dopo la sospensione unilaterale degli integrativi che comporta una riduzione media di 350 euro a dipendente in busta paga. Con ogni probabilità sarà decretato un altro sciopero per i primi di marzo, dopo quello che lo scorso 8 febbraio ha ricevuto un'adesione altissima da parte dei lavoratori e prima di quello nazionale già proclamato per il 26 marzo per il rinnovo del contratto di lavoro. I rappresentanti sindacali guardano con soddisfazione alla mozione bipartisan del Consiglio regionale e ribadiscono la richiesta a Comune e azienda di ritirare la disdetta. «Solo così potremo sederci al tavolo», affermano Valter Novembrini della Filt Cgil e Marino De Terlizzi della Fit Cisl, sottolineando che serve un nuovo piano industriale per il rilancio di Actv. Dai sindacati arriva un'apertura di credito al tavolo prefettizio dove l'altro giorno è stato posto l'accento sulla necessità di rivedere i contributi statali e l'organizzazione del lavoro. «Siamo compatti spiega Novembrini Se non vengono ripristinati gli integrativi, devono assumersene la responsabilità. A Ca' Farsetti prendano atto che in Regione tutti i partiti, anche quelli del centrodestra, della loro maggioranza, chiedono di riavviare il dialogo. Non possono essere i lavoratori a pagare se il turismo è crollato a causa della pandemia. Purtroppo ci troviamo davanti alla totale incapacità di pianificare il rilancio industriale dell'azienda. Serve un piano che tenga conto delle necessità della città in termini di servizi, livelli occupazionali e diritti dei lavoratori. Solo a queste condizioni siamo disposti a un confronto». De Terlizzi chiama in causa la Regione: «Si faccia sentire attraverso l'assessore De Berti o l'assessore Donazzan con il Comune e con l'azienda e apra un tavolo di conciliazione sostiene Tutte le aziende di trasporto sono in crisi, a Venezia ancora di più, in virtù della sua specialità, ma non si possono chiedere sacrifici solo ai lavoratori che un anno fa hanno sempre garantito il servizio anche quando non c'erano le mascherine e i dispositivi di protezione. Purtroppo per anni si è confidato nel supporto del turismo, pensando che non sarebbe mai venuto meno. Mentre a livello nazionale i trasferimenti sono bloccati al 2011 e mancano all'appello 2 miliardi di euro per il sistema di trasporto pubblico. L'iniziativa del prefetto è apprezzabile conclude De Terlizzi Tutti, governo, Regione e Comune, si mettano una mano sulla coscienza e riorganizzino il sistema di Actv: se la società fallisce, saltano i posti di lavoro, ma a pagare pegno è tutta la città».

Alvise Sperandio

