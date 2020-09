ECONOMIA

VENEZIA Sono centinaia le firme raccolte ieri a San Salvador in sole due ore dai lavoratori degli hotel del Gruppo Cazzavillan. I dipendenti e il sindacato Cgil giudicano scellerata la decisione del gruppo di non aprire gli alberghi del centro storico, in quanto influisce sulla qualità occupazionale della città e sulle 160 famiglie coinvolte. «Il gruppo non sta occupando 160 dipendenti spiegano i lavoratori e queste posizioni gravano sulle tenute complessive degli ammortizzatori. Siamo in cassa integrazione dallo scorso marzo e temiamo di rimanerci fino a fine marzo 2021, quando cioè si ipotizza la ripresa del turismo a Venezia. La cassa integrazione è stata però prorogata al 12 novembre, quasi sicuramente ci sarà una nuova proroga fino a fine dicembre ma dall'1 gennaio rischiamo di ritrovarci licenziati, senza l'alternativa degli ammortizzatori». I sette alberghi (Rialto, Cavaletto, Royal, San Marco, Ambassador Tre Rose, Suite Torre dell'Orologio e Suite hotel Belle Vue) del novantenne imprenditore veneziano non hanno mai riaperto dopo la fase di lockdown. Una scelta, spiega l'albergatore, dettata dalla scarsità di turismo e da prudenza. «Dove lo mettiamo il virus? afferma Cazzavillan - Riaprirò quando le condizioni lo permetteranno. Del resto non sono l'unico imprenditore a tener chiusi i propri alberghi e anche l'hotel Monaco ha riaperto i battenti solo il 3 luglio». In realtà secondo i dati dell'Associazione veneziana albergatori in città ha riaperto l'80 per cento degli alberghi, ottenendo in agosto il 60 per cento di camere occupate. Va meno bene in questo mese di settembre, con solo il 40-45 per cento di occupazione nonostante i prezzi ridottissimi. «Non possiamo sostenere questa situazione e per questo siamo scesi in piazza per chiedere la solidarietà della gente afferma per i lavoratori Gabriele, rappresentante Cgil - Siamo positivamente colpiti dalla risposta dei veneziani e continueremo la raccolta di firme nei prossimi giorni per sensibilizzare Cazzavillan. In un incontro abbiamo chiesto all'imprenditore di aprire almeno un paio di alberghi per farci lavorare 12 giorni a rotazione, ma la nostra proposta non è stata accettata. Eppure tanti alberghi hanno lavorato in questi mesi estivi, di sicuro avrebbe riempito l'albergo sul ponte di Rialto. Siamo molto preoccupati: ci sono persone che hanno avuto lo sfratto da casa perché non hanno soldi per pagare 600 euro di affitto. Il nostro desiderio è quello di collaborare con l'azienda per trovare una soluzione che soddisfi tutti, non vogliamo scontri». Lavoratori e sindacato sottolineano inoltre preoccupazione per l'inutilizzo degli edifici che comporterà un inevitabile deterioramento delle strutture. «Saranno necessarie numerose manutenzioni spiegano ancora e si rischia di non aprire neppure a aprile 2021. Inoltre la chiusura totale di questi edifici storici crea un danno a Venezia, trasmettendo della stessa l'immagine di una città insicura e abbondonata agli eventi». Le firme raccolte verranno portate in Comune con la speranza che un intervento dell'amministrazione possa convincere l'albergatore a riaprire almeno in parte le sue strutture.

Daniela Ghio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA