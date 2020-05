ECONOMIA

VENEZIA Sbloccare le risorse economiche e mettere in circolo più liquidità possibile, per ridare ossigeno alle imprese veneziane ad un passo dall'asfissia causa Covid 19. Per farlo la Camera di Commercio di Venezia e Rovigo mette sul piatto 7 milioni di euro, nella speranza di aiutare il malato grave a riprendersi: 5 milioni sotto forma di prestiti e 2 milioni a fondo perduto, per sostenere una ripartenza che si preannuncia in salita. «Sappiamo che gran parte delle nostre aziende è in difficoltà - spiega Giacomo De Stefani, segretario generale della Camera di Commercio veneziana - e che i problemi veri li vedremo a settembre, quando capiremo chi sopravvive e chi no. Ma vogliamo dare una spinta e un messaggio positivo a questo percorso di risalita, e aiutare concretamente chi non ce la fa, facendo sistema con le camere di commercio venete e in sinergia con la Regione. Ora è il momento di rimboccarsi tutti le maniche». La parte più cospicua dell'intervento è diretta a sturare quell'odioso collo di bottiglia in cui sono rimaste intrappolate le imprese al momento di chiedere soldi alle banche, paralizzate da procedure troppo lunghe e complesse in una situazione di emergenza. «Abbiamo stanziato 3 milioni da prestare ai Confidi affinché possano operare in due direzioni per agevolare l'accesso al credito: prestare direttamente il denaro alle Pmi veneziane o fornire garanzie a chi chiede un prestito. I finanziamenti da 25mila a 800mila euro sappiamo che sono garantiti solo al 90% dallo Stato, ma i Confidi possono garantire quell'ultimo 10%. Il bando è già partito ed è disponibile fino al 3 giugno sul nostro sito all'indirizzo www.dl.camcom.it. Ma per far arrivare denaro fresco in tempi rapidi si è pensato anche di ricorrere al social lending, un innovativo sistema di finanziamento aperto a una pluralità di prestatori tramite piattaforme internet, sistema che dagli Usa si sta sempre più diffondendo. «E' un modello nuovo, ma ha grandi potenzialità - spiega De Stefani - come Camera di Commercio siamo stati autorizzati dalla Banca d'Italia ad operare in tal senso, perché naturalmente bisogna fornire determinate garanzie. Non sostituiamo le banche, ma le affianchiamo. Da settembre metteremo un milione a disposizione delle imprese tramite la nostra piattaforma di pagamenti IConto, l'istituto di pagamento di Infocamere. Sono previste procedure semplici, veloci, senza troppi vincoli, in modo da erogare subito il denaro. L'interesse, che comunque è molto basso, forse è un pizzico superiore a quello bancario, ma almeno in questo modo il denaro arriva subito. Ed il fattore tempo in questa fase è determinate per la sopravvivenza di un'azienda».

C'è poi un altro milione di euro per interventi sul credito («Stiamo lavorando con la Regione per varare alcune misure specifiche ora allo studio»), mentre per affrontare la Fase 2, quella che inizia ufficialmente domani con la riapertura di tutte le attività economiche, ci sono interventi per 2 milioni, stavolta a fondo perduto, sotto forma di voucher per le imprese. «Sono risorse che arrivano dall'aumento del 20% della quota del diritto annuo. Duecentomila euro finanzieranno l'acquisto di dispositivi di sicurezza (mascherine, guanti, gel igienizzanti) di cui tutte le aziende dovranno dotarsi, mentre 1.800.000 euro li mettiamo a disposizione tramite bandi che usciranno a fine maggio su 5 progetti mirati: digitale (ad esempio per sviluppare l'e-commerce), formazione e lavoro, turismo, internazionalizzazione e prevenzione crisi d'impresa». Infine il turismo, la prima voce dell'economia veneziana, il settore che più ha risentito della crisi innescata dal coronavirus: «Lo promuoveremo sia in Italia sia soprattutto all'estero - conclude De Stefani -, visto che vediamo movimenti che vorrebbero tagliar fuori l'Italia a favore di Croazia e Grecia. Dobbiamo trovare un messaggio per comunicare ai turisti austriaci o tedeschi che le nostre spiagge sono sane e che non c'è motivo di preoccuparsi nel venire qui».

Marco Bampa

