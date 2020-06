ECONOMIA

VENEZIA Poco più di un quinto degli hotel veneziani è ripartito e molti altri lo faranno entro la fine del mese. Il comparto alberghiero conta oggi su circa 55-60 alberghi aperti sui 280 che aderiscono all'Ava (l'associazione degli albergatori locali). Numeri che danno la misura della volontà di andare oltre il passato, aspettando di ricevere i primi ospiti. Claudio Scarpa, direttore dell'associazione, ribadisce che la crisi morde da troppo tempo: «Dal 12 novembre con l'acqua granda i flussi turistici sono stati distrutti, le città che vivono su incontri legati al business, come Roma, potranno puntare sulle persone che si muovono per lavoro, mentre qui è ancora più difficile perché il legame è quasi esclusivo con il turismo di piacere». La duplice difficoltà impone alle realtà locali uno stop da troppo tempo, fattore che rischia di far annaspare fino alla chiusura alcuni hotel. Scarpa perciò propone un'analisi su quanti riapriranno: «Conto che per fine giugno il 70% degli alberghi sia operativo, ci sarà una pattuglia che aprirà invece a settembre e un'altra che invece non riaprirà per niente. Prevalentemente saranno quelli a conduzione familiare con la proprietà dell'immobile, che cercheranno di minimizzare i costi. La concezione comune è quella di sopravvivere a questo 2020 per arrivare a primavera 2021».

IL MIRAGGIO

Il miraggio del marzo del prossimo anno è stato più volte proposto come spartiacque rispetto a quanto accaduto con il coronavirus: «Abbiamo vissuto un periodo di lockdown elevato, c'era una pattuglia di alberghi aperti che si contava sulle dita di una mano. Hanno tenuto aperto grazie ai giornalisti, qualche tecnico e qualche spiaggiato che non riusciva a tornare a casa». Nel frattempo le previsioni, nonostante l'ottimismo, non fanno saltare di gioia: «Ci aspettiamo flussi limitati tra luglio e agosto con un tasso d'occupazione che varia tra il 15-20% delle camere. Qualcosa in più lo auspichiamo da settembre in poi. Peccato per il discorso della Biennale, ma penso arriveremo al 35-40%. Per una destinazione che era abituata a fare il 100% è dura resistere, ma sopravviveremo, transiteremo e ce la faremo».

LA CASSA INTEGRAZIONE

Una buona notizia, se così si può definire la cassa integrazione, riguarda i lavoratori del comparto che così non rischierebbero licenziamenti: «Penso possano stare tranquilli. Una cosa che credo il Governo abbia capito è che le maestranze vanno salvaguardate, per questo la cassa integrazione sarà confermata. Per ora saranno fatte rientrare le persone necessarie, non una di più. Ma è presto per dire come andrà, aspettiamo di vedere cosa succederà a luglio». Curiosa è l'analisi di Scarpa su chi potrà tornare a visitare Venezia: «Speriamo arrivino gli europei, anche se Regno Unito e Austria non forniscono segnali positivi. È difficile capire chi arriverà, più facile individuare chi non verrà. Sicuramente non i nordamericani, perché i voli saranno bloccati fino al 2021. Un danno per gli hotel di fascia alta perché rappresentano il 20% delle presenze, ma il 30% in termini economici. Speriamo ci siano accordi con il nostro ministero degli esteri per i transiti almeno europei». La porta cinese sarà aperta, resta da vedere se la popolazione potrà permettersi voli di questa portata: «Dubai e Qatar voleranno, però penso che i cinesi abbiano altro da fare, dopo la dura batosta. Così vale anche per il Sudamerica, Iberia ha riaperto i voli, ma Brasile e Argentina chissà se potranno permettersi questi voli. Sarebbe importante perché le due nazioni valgono come i cinesi». Semmai l'attacco al Governo, Scarpa lo affonda sul bonus turismo: «Ne è uscita una cosa abominevole, cioè da aiuto fiscale alle imprese è diventato un aiuto alle famiglie bisognose a fare le vacanze. Ma con un -13% di Pil, credo che le famiglie bisognose abbiano altri problemi, come sbarcare il lunario, piuttosto che pensare alle vacanze. Invece sono arrivati troppo pochi sostegni a fondo perduto, speriamo giunga presto qualcosa».

Tomaso Borzomì

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA