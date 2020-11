ECONOMIA

VENEZIA Nel pieno della seconda ondata emergono i dati economici al termine della prima. Dopo il lockdown di primavera il territorio Veneziano registra una leggera ripresa, con il miglioramento della produzione e un saldo in equilibrio tra iscrizioni e cessazioni d'impresa, ma con le difficoltà di riapertura per le piccole aziende. L'indagine sul terzo trimestre (luglio-settembre) svolta da Veneto Congiuntura di Unioncamere è stata condotta su un campione di realtà manifatturiere con più di 10 addetti. I valori della provincia di Venezia, rispetto al secondo trimestre, mostrano un +24% in termini produttivi, +18,3% di fatturato, +14,9% di ordini interni e +30,5% di quelli esteri. Questi numeri producono un diverso effetto se rapportati al terzo trimestre del 2019, svelando una diminuzione complessiva: produzione (-1,4%), fatturato (-6,4%), ordini interni ed esteri (-3,6% e -3,3%).

I DATI

Secondo la Camera di Commercio le nuove imprese sono state 738, ridotte dell'8,7% rispetto alle 808 del terzo periodo 2019, ma in aumento se confrontate alle 624 del secondo trimestre 2020, quando erano in calo del 46% rispetto allo scorso anno. Le cancellazioni seguono lo stesso trend, attestandosi a 575, in aumento del 24% sul trimestre precedente e in discesa dell'11,3% rispetto al 2019. In ambito occupazionale, Veneto Lavoro segnala una ripresa delle assunzioni in rapporto al periodo aprile-giugno, nonostante il saldo tra assunzioni e cessazioni sia comunque negativo, con 9.335 unità in meno, dato però inferiore di quello targato 2019, ovvero -21.994 occupati. La differenza è riconducibile ai divieti di licenziamento per i contratti a tempo indeterminato e al rallentamento delle assunzioni a tempo determinato. L'analisi dei primi nove mesi dell'anno rileva infatti una caduta occupazionale più forte dove le attività stagionali hanno un'incidenza maggiore, con una perdita concentrata nei servizi turistici.

LE VARIAZIONI

Tornando al tessuto produttivo, a fine settembre il Veneziano risulta costituito da 90.010 localizzazioni di impresa attive, un dato in diminuzione dello 0,5% rispetto ai valori dello stesso mese 2019 in virtù della contrazione delle sedi di impresa dello 0,6% e delle unità locali dipendenti dello 0,2%. Le variazioni congiunturali denotano invece un lieve incremento sia di sedi che di unità locali rispetto al secondo trimestre 2020. Da notare che tra le sedi d'impresa, rispetto a luglio-settembre 2019, continua la crescita costante di quelle a titolarità straniera (+3,2%), mentre la tendenza è negativa per quelle a conduzione giovanile (-2,5%) e femminile (-11,8%). A livello settoriale, in rapporto al medesimo periodo dello scorso anno, bene i servizi finanziario-assicurativi (+2,7%) e alle imprese (+1,1%); segno meno invece per commercio (-1,6%), agricoltura (-1,5%), industria (-1,2%), trasporti (-0,5%) e costruzioni (-0,2%). Il comparto industriale rivela tuttavia un aumento delle divisioni Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine (da 644 a 697, +8,7%) e Industrie alimentari (+17 unità). «Questo territorio è prettamente industriale - commenta il presidente di Confindustria Venezia Vincenzo Marinese - abbiamo risposto bene, più degli altri nonostante la mancanza di turismo. Certo, soffre il mercato interno, bisogna rilanciarne la domanda, mentre l'export aumenterà sempre, ma solo chi ha le dimensioni può farlo, e dunque si deve crescere e creare occupazione. Al governo dico basta mancette e redditi di cittadinanza, attenti al debito, e investite nelle realtà industriali, perché siamo in vita, alla mattina apriamo i cancelli e vogliamo lavorare».

Luca Bagnoli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA