VENEZIA Con il Bangladesh inserito nella lista dei tredici stati da cui il Governo vieta l'ingresso in Italia per l'emergenza coronavirus, Venezia si trova a fare i conti con un problema sia sanitario sia economico. Ed entrambe le facce sono quelle dell'unica medaglia dovuta alla forte presenza della comunità bangladese in città, tra turismo e impresa.

Così se da un lato la soglia di attenzione sanitaria è massima anche da parte del Comune - che sul punto ha informato l'Ulss 3 Serenissima sui ritorni a Venezia - dall'altro l'industria rischia di venire soffocata proprio per lo stop imposto agli arrivi dal Bangladesh che, di fatto, riducono la manodopera nelle imprese. Fincantieri su tutte.

IL GRIDO D'ALLARME

«Il comparto Venezia sta pagando già troppo dall'inizio di tutta la vicenda del coronavirus. Con la chiusura dei voli la situazione diventa più critica - spiega Vincenzo Marinese, presidente di Confindustria Venezia e Rovigo - sia per il turismo che per le imprese. Un altro blocco totale sarà fatale per tutti, e va considerato che la crisi e le difficoltà sono iniziate già nel novembre dell'anno scorso con l'acqua alta».

Per Marinese «il coronavirus è stata la botta fatale su turismo, aziende e sull'internazionalizzazione delle nostre imprese: noi esportiamo il 39% dalla provincia e quanto accaduto è veramente una iattura. Ho detto da febbraio che avremmo avuto un problema economico e sociale legato a tutta la nostra capacità produttiva - continua il numero uno degli industriali veneziani - Se la difficoltà fosse solo di un settore ci concentreremmo lì, invece non ci è possibile farlo perché è organica. È ovvio che a livello turistico e industriale avremo delle ricadute: non andiamo in giro, non facciamo fiere, non abbiamo politiche di sviluppo. La cosa che mi stupisce è che non ci sia una presa di posizione da parte della comunità scientifica. Il test sierologico: serve o no? Se serve, chi entra se lo fa, e vediamo di arginare il problema».

LENTA RIPRESA

E dal momento che turismo e fabbriche sono in crisi per il virus ma anche per il blocco di una schiera nutrita di lavoratori (tantissimi sono infatti i lavoratori bangladesi impiegati nel terziario come nell'industria) «il ragionamento vero - punzecchia Marinese - è come potremo farci trovare pronti alla ripresa del mercato che ci sarà di sicuro, anche se a intermittenza. Insomma, il tema è: per Venezia cosa dobbiamo fare? Il porto può permettersi il lusso di non far entrare le navi per la mancanza di scavi? Le navi turistiche che già stanno puntando su Trieste o Ravenna, torneranno a Venezia a breve? Se non lo fanno subito, ci vorranno dieci anni: come industriali non intendiamo stare fermi e zitti a guardare questa situazione qui che per noi è devastante».

Nicola Munaro

