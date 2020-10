ECONOMIA

VENEZIA Aprire subito un tavolo per mettere in atto delle azioni concrete a tutela del vetro artistico di Murano. Il vicesindaco del Comune di Venezia, Andrea Tomaello, e l'assessore al Commercio e alle attività produttive, Sebastiano Costalonga, hanno incontrato il vice presidente del settore vetro di Confindustria Venezia, Cristiano Ferro, il presidente della categoria vetro di Confartigianato Venezia, Andrea Della Valentina, e il presidente del Consorzio Promovetro Murano Luciano Gambaro, per fare il punto sulla difficile situazione di Murano e del comparto del vetro.

Da parte dell'amministrazione comunale è stata dimostrata non solo una conoscenza e competenza dei temi trattati ma anche una vicinanza nella condivisione della preoccupazione verso il futuro di quest'arte. «Ringraziamo il vicesindaco e l'assessore afferma Gambaro - nella speranza che sia l'inizio di un percorso costruttivo con la governance della città, in grado di arginare la crisi e rilanciare l'isola e la sua produzione. Molte sono le proposte che da tempo abbiamo messo a disposizione sul tavolo per uscire da questo delicato momento, ma necessitiamo di una stretta collaborazione con l'amministrazione affinché le iniziative che abbiamo individuato vengano sostenute e diventino realtà. Questo deve avvenire da subito perché non possiamo più perdere tempo, pena l'inesorabile disfacimento del sistema produttivo muranese e la perdita ancor più grave di una cultura e tradizione unica al mondo. Adesso la situazione è molto difficile, purtroppo quello che ci preoccupa è il periodo da qua ai prossimi 6 mesi e tutto è strettamente legato all'emergenza sanitaria».

Della Valentina ringrazia la sensibilità della Giunta e auspica un'accelerazione nel portare avanti iniziative e istanze presentate già alcuni mesi fa, che sono necessarie per superare la situazione emergenziale del momento, mentre Ferro sottolinea quanto sia fondamentale un continuo coinvolgimento delle associazioni di categoria soprattutto in occasione delle scelte strategiche e delle modalità di utilizzo degli strumenti e delle iniziative che si vogliono avviare. Il vicesindaco e l'assessore hanno a loro volta ringraziato i vertici di categoria e il Consorzio per l'invito a discutere di ciò che considerano una delle migliori eccellenze italiane e testimonial del made in Italy nel mondo, il vetro artistico di Murano.

«L'amministrazione nei prossimi anni si impegnerà per tutelare e rilanciare il prodotto e i lavoratori - ha detto Tomaello - Il nostro futuro parte dalla nostra storia e dalle nostre eccellenze». L'assessore Costalonga ha ricordato infine che la salvaguardia stessa della città di Venezia parte dal vetro di Murano. «Durante questo mandato sarà mia priorità supportare la strategia e le attività di comunicazione di Promovetro, gli unici che possono garantire la tutela e la valorizzazione del marchio Vetro artistico di Murano - ha concluso - Il mio assessorato ha già allo studio attività, iniziative e spazi che concretamente aiutino i nostri artigiani. Chi porta a casa un'opera d'arte di Murano porta a casa un pezzo di Venezia, di storia e di amore».

