TRIESTE Tra i sedici e di diciassette milioni di fondi europei alle piccole e medie imprese per processi di innovazione produttiva e gestionale e per acquisizione di macchine utensili, impianti, hardware, software e tecnologie digitali. E disposizioni che, pur non prevedendo una parte economica, hanno comunque effetti positivi sulle attività, come la possibilità di ampliare gli spazi esterni utilizzati dai bar senza aggravi erariali e la possibilità di utilizzare fino a tutto il 2021 i contributi assegnati per manifestazioni ed eventi turistici e non spesi. Sono i contenuti del disegno di legge che la Giunta regionale ha approvato ieri, in seduta straordinaria, su proposta dell'assessore alle Attività produttive, Sergio Bini. Il provvedimento arriverà in Consiglio già questa settimana, previa approvazione della richiesta d'urgenza.

SEGNALE PER IL SISTEMA

«Il provvedimento integra il sostegno alle attività produttive e le misure previste dalla legge regionale 3 del 2020, rappresenta un segnale forte per il sistema economico Fvg», ha commentato Bini al termine della seduta.

«Vogliamo continuare a sostenere le Pmi ha aggiunto - con l'iniezione di circa 16-17 milioni di fondi europei per l'innovazione, la riorganizzazione delle attività produttive e la dotazione delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale. Inoltre per favorire maggiori interventi sulla liquidità, ampliamo gli strumenti di accesso al credito».

A COSA SERVIRANNO

Nello specifico, per innovare modelli operativi e gestionali che vanno dalla riconversione produttiva al riadattamento dell'organizzazione aziendale si possono utilizzare 6-7 milioni di fondi Fesr, cui si aggiungono altre 9-10 milioni sempre dal Fondo europeo sviluppo regionale per la digitalizzazione delle aziende e per corsi e consulenze finalizzati all'adozione delle nuove regole conseguenti alla pandemia. I contributi legati alla legge Sabatini Fvg (in origine destinati all'acquisizione di macchine utensili) copriranno anche l'acquisto di impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature, hardware, software e tecnologie digitali. Sono finanziabili anche parte delle spese di imballaggio, trasporto, montaggio, collaudo e installazione, inclusa la formazione del personale. Per quanto riguarda poi l'accesso al credito, le garanzie dei Confidi, diventano cumulabili con altri incentivi regionali, mentre l'attività del Fondo di garanzia regionale per gli investimenti di venture capital nelle start-up innovative è estesa anche agli investitori privati indipendenti.

LEGNO E BAR

Il disegno di legge istituisce come forma di coordinamento il Tavolo permanente per il sistema produttivo regionale e il cluster Legno/Arredo è riconosciuto come catalizzatore dell'economia circolare. Il supporto per le spese di gestione degli alberghi diffusi passa dalla direzione Risorse agricole a quella delle Attività produttive e per loro si proroga di 30 giorni la tempistica per presentare la domanda di contributo 2020. Oltre a prevedere la possibilità per bar e ristoranti di ampliare i propri spazi all'aperto anche su aree pubbliche senza che ciò costituisca ampliamento di superficie di vendita ai fini erariali, la norma dà maggiori certezze agli organizzatori di eventi turistici, consentendo di programmarli fino al 31 dicembre 2021 senza perdere i contributi previsti.

L'OPPOSIZIONE

«Il presidente Fedriga riconsideri i tempi e posticipi di una settimana la discussione del ddl in Aula in coda alla legge Omnibus - chiede il capogruppo Pd Sergio Bolzonello - L'urgenza di portare in Aula tra una manciata di giorni un ddl che nessuno in consiglio ha nemmeno visto non è spiegabile. Solo così si potrà garantire una base di valutazione e condivisione come avvenuto in passato con gli altri provvedimenti a favore del mondo produttivo ed economico».

NUOVO TRASPORTO LOCALE

La Fase 2 in Friuli Venezia Giulia è contraddistinta anche dall'inizio di una nuova stagione per il trasporto pubblico locale su gomma, dato che a maggio è entrato in vigore il nuovo contratto decennale conseguente al bando vinto da Tpl Fvg, la cordata imprenditoriale che ha messo insieme le società che sin qui hanno gestito il trasporto pubblico urbano ed extraurbano.

Un bando da 1,3 miliardi che è giunto all'affidamento definitivo dopo un iter complesso per i ricorsi intentanti e che hanno portato la Regione più volte fino al Consiglio di Stato, con la conferma, comunque, della prima attribuzione. L'ampliamento dei servizi e il potenziamento di quelli esistenti con il nuovo contratto e il gestore unico regionale saranno al centro di una conferenza stampa che terrà domani l'assessore regionale ai Trasporti, Graziano Pizzimenti, insieme alla società gestore. Da quando l'affidamento della gara è risultato definitivo, la Regione ha attivato una serie di incontro sul territorio con i sindaci affinché l'ampliamento dei servizi previsti risponda alle necessità del territorio. Il sistema del Tpl automobilistico in regione si snoda su oltre 5.100 chilometri e serve circa 8mila fermate con 43 milioni 366mila 308 chilometri percorsi dai mezzi di servizio. Allo scadere del 2019, l'assessore Pizzimenti aveva prospettato anche che «entro il 2020 sarà individuato il gestore del servizio regionale per 10 anni a partire dal 2021», sempre ché Covid-19 non abbia rallentato il cronoprogramma.

Antonella Lanfrit

