ECONOMIA

MESTRE Solo nel Veneziano ci sono decine di migliaia di richieste di moratorie per mutui che premono alle porte del 2021 e che, se il Governo non interverrà, provocheranno un'ecatombe. Per questo l'assessore alla Mobilità del Comune di Venezia, Renato Boraso, ha scritto al premier Giuseppe Conte, al governatore del Veneto Luca Zaia, al sindaco Luigi Brugnaro, ai parlamentari di centrodestra e centrosinistra Renato Brunetta, Pier Paolo Baretta e Nicola Pellicani: «Vi prego di chiedere immediatamente al Governo di inserire nei prossimi provvedimenti anti Covid la proroga, almeno fino a tutto il 30 giugno 2021, della moratoria sui mutui di ogni ordine e grado». L'assessore spiega che «altrimenti le banche agiranno in regime di default, e dal prossimo primo gennaio sarà un disastro per le famiglie e le imprese che non saranno in grado di far fronte al pagamento delle rate dei mutui aumentando la rovina finanziaria in corso, dovuta agli effetti del Coronavirus» e aggiunge che per rendersi conto di quel che sta accadendo basta dare un'occhiata ai numeri e a quanto sono aumentate progressivamente, dalla scorsa primavera, le domande di credito e liquidità per famiglie e imprese soffocate dalla crisi esplosa con la pandemia. I dati di fine luglio parlano di 2,7 milioni di domande di moratoria su prestiti, in Italia, per 298 miliardi di euro, oltre 68 miliardi come valore delle richieste al Fondo di Garanzia per le Pmi (Piccole e medie imprese), e di un aumento a 12,4 miliardi di euro delle garanzie emesse da Sace, la società per azioni del gruppo italiano Cassa Depositi e Prestiti specializzata nel settore assicurativo-finanziario. «E a luglio eravamo usciti dalla prima ondata, c'erano alcuni segnali di ripresa seppure lievi - continua Boraso -. Da settembre la situazione è precipitata nuovamente e le banche sono sommerse da richieste di bloccare in qualche modo lo scorrere inesorabile delle rate dei mutui delle famiglie e dei prestiti accesi dalle imprese artigiane, commerciali e piccolo industriali».

Sempre a luglio in Italia le domande arrivate alle banche di sospensione delle rate di mutuo sulla prima casa sono state 207 mila per un importo medio stabile di 94 mila euro, mentre le richieste di finanziamento agli intermediari per l'accesso al Fondo di Garanzia per le Pmi hanno continuato a crescere fino a 1,14 milioni al 31 luglio, per un importo di finanziamenti di quasi 85 miliardi, e i prestiti erogati sono aumentati in modo ancora più rapido. «Il fatto è che già spesso non arrivano i soldi promessi dal Governo sotto forma di sostegni vari, o arrivano in forte ritardo - conclude Boraso -. Se non ci sarà un intervento rapido per la proroga della moratoria sui mutui, la situazione esploderà. I parlamentari veneziani continuano a dirmi che il Governo sta per intervenire ma ormai a fine anno mancano neanche venti giorni».

Elisio Trevisan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA