ECONOMIA

MESTRE Sabato scorso per ognuna delle dieci navi bloccate mezza giornata sono andati in fumo tra i 5 e i 20 mila dollari a seconda della stazza, 120 mila dollari in totale senza considerare quel che è costato lo squadrone messo in piedi dalla Capitaneria di porto per far uscire dieci unità tutte assieme, in convoglio, non appena alle 16:30 le paratie sono state abbassate; e nonostante questo sforzo, altre due navi hanno dovuto attendere il giorno dopo. Avanti di questo passo il porto rischia di chiudere e non tanto per colpa di Amburgo, che è comprata un pezzo di Trieste, e del Governo italiano che per Trieste si spende mentre per Venezia si tace, quanto per il Mose.

Lo dicono gli operatori portuali e tutta l'economia che si muove con le banchine che si ritroveranno questa mattina in Confindustria a Marghera: la Venezia Port Community, nata quasi in sordina qualche mese fa, diventerà una realtà ufficiale e sono ormai una trentina le associazioni che vi prendono parte, con Confindustria, Confcommercio, Confartigianato, Camera di commercio. «Ogni associazione continuerà il suo impegno per i propri iscritti ma contemporaneamente tutte assieme lavoreranno per assicurare continuità al Porto, la seconda economia dopo il turismo» afferma Alessandro Santi, presidente di Assoagenti e coordinatore della Comunità.

L'URGENZA

Il problema più urgente, oltre alla necessità di costruire due porti in mare per i container e per le crociere dato che il futuro è delle navi più grandi che comunque non riusciranno più ad entrare in laguna, è proprio il Mose e la sua gestione. Se sabato scorso, durante la prima prova in presenza di acqua alta, le paratie fossero state alzate per quattro ore invece di nove, per i due scali non ci sarebbero quasi stati danni. «Sabato Venezia è stata praticamente portata a 72 centimetri di acqua, contro una marea di 132 centimetri. E per farlo hanno alzato le 78 paratoie quando ancora c'erano 70 centimetri di marea e abbassato quando è scesa a 70 - spiegano i portavoce della Community -. Se invece avessero scelto una soglia di attivazione diversa, cominciando ad alzare a 110 centimetri, avrebbero chiuso la laguna solo per 4 ore».

San Marco e altre parti della città, però, sarebbero state allagate. «Chiaro che si tratta di una scelta politica, oltre che tecnica, ma ricordiamo a tutti che il Mose non è nato per tenere all'asciutto Venezia sempre e completamente ma per evitare i danni delle maree eccezionali, e non a caso il progetto complessivo prevede interventi complementari, come la barriera in cristallo e acciaio attorno alla Basilica e il rialzo dell'isola Marciana, per proteggere le parti della città che vanno sotto anche con le maree non eccezionali che sono la maggioranza. Solo così sarà possibile salvare davvero Venezia, ossia case e monumenti, la laguna, la sua economia e i suoi abitanti. Altrimenti se si pensa di alzare le dighe 70 o 100 volte l'anno, con 130 mila euro di perdite per ogni volta si fa presto a rendersi conto che siamo destinati a dire addio al porto».

E poi ci sono le conche di navigazione, anzi la conca perché al momento ce n'è una sola e pure rotta. La Comunità, in parallelo, sta lavorando anche su questo fronte perché «se sabato scorso la conca fosse stata operativa, 5 o 6 delle navi che sono state bloccate per mezza giornata sarebbero invece potute partire perché il 50 o 60% del traffico (escluse dunque le navi più grandi) potrebbe continuare ad operare, e con esso anche i servizi tecnico nautici, vale a dire rimorchiatori, piloti, ambulanze» spiega Alessandro Santi. In effetti se, come è stato detto, il costo per aggiustare la porta della conca, che alla prima buriana è stata divelta, si aggira sul milione e mezzo di euro, e i tempi di esecuzione dell'intervento sui 2 o 6 mesi al massimo, in un Paese normale non si capirebbe perché non sia stata ancora sistemata visto che sono ormai anni che è guasta.

Elisio Trevisan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA