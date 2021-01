ECONOMIA

MESTRE Qualcosa di buono c'è ma sostanzialmente le cose vanno male anche se il presidente della Camera di commercio Venezia Rovigo (Cciaa), Massimo Zanon, dice che il 2020 è stato «meno disastroso di quanto ci si aspettasse» con meno 305 sedi di impresa attive a Venezia (-0,5%) e -336 a Rovigo (-1,4%). Zanon interviene il giorno della presentazione dei dati sulla demografia d'impresa dell'ultimo anno. Ne spiccano due, in particolare: tra i pochi numeri positivi ce n'è uno singolare perché riguarda il turismo che, a Venezia, è stato annientato dalla pandemia e dalle norme varate per combatterla: ebbene nel 2020, contrariamente a quanto ci si potesse aspettare, si registra una variazione positiva di 80 unità nel settore attività dei servizi di alloggio e ristorazione per la provincia di Venezia (+0,7%), segno che si tratta di aziende più piccole; e si aggiunge agli altri due soli segni più registrati dalla Camera di commercio, ossia i servizi alle imprese e finanziari. Per il resto, invece, ci sono state flessioni in quasi tutti i settori con effetti percentualmente più importanti su industria (-1,6% localizzazioni totali), agricoltura (-1,5%) e commercio (-1,2%).

PROFONDO ROSSO

L'altro dato singolare che emerge dall'analisi dei tecnici della Cciaa è sempre relativo al turismo ma, questa volta, è in profondo rosso e riguarda l'occupazione: quanto alla domanda di lavoratori da parte delle imprese, rispetto al 2019 è precipitata da 150.177 a 97.492, con una perdita di 52.685 unità, pari ad una percentuale negativa del 35% che, secondo i vertici della Ccia, è causata soprattutto dall'impatto drammatico che l'emergenza sanitaria globale ha avuto appunto nel comparto del turismo. Relativamente, invece, al saldo tra occupati e disoccupati Rovigo ha un segno più (620 unità), mentre l'area veneziana precipita di 6.433 unità.

I dati macroscopici dicono che nell'anno del Covid-19 il tessuto imprenditoriale dei territori di Venezia e Rovigo registra un saldo negativo (-430) tra cessazioni (4.992) e iscrizioni (4.562) al Registro delle Imprese. Per quanto riguarda le sedi delle aziende, a fine 2020 la Camera di Commercio conta 132.178 localizzazioni registrate di cui 118.881 attive, in diminuzione rispetto ai valori del 2019 dello 0,4%, un dato condizionato da una contrazione delle sedi di impresa dello 0,7% e da un contemporaneo aumento delle unità locali dipendenti dello 0,5% (ossia di laboratori, officine, stabilimenti, filiali, agenzie subordinati alla sede legale dell'impresa). Questi dati si accompagnano ad una diffusa incertezza sull'evoluzione della pandemia, collegata in parte all'attesa dei provvedimenti di ristoro del Governo, che di conseguenza hanno generato un effetto congelamento sulla demografia di impresa.

«Rispetto al saldo tra iscrizioni e cessazioni registrato con la precedente crisi del 2013 ci sono dei margini di tenuta su cui lavorare per non aggravare lo stato di salute delle nostre imprese. Gli imprenditori stanno lottando per tenere in vita la propria attività, ma servono ristori e interventi immediati per non vanificare i loro sforzi, altrimenti il prossimo anno la conta dei danni sarà ancora più devastante» afferma Massimo Zanon.

GLI AIUTI

Il presidente della Camera di commercio spiega come, con la Giunta e il nuovo Consiglio, la Cciaa sta mettendo a punto per il 2021 una serie di interventi economici per prevenire la crisi d'impresa, sostenere la crescita digitale delle micro e piccole imprese, rilanciare il turismo, potenziare le attività di internazionalizzazione, e favorire la formazione-lavoro dei futuri giovani imprenditori.

Il problema, come ha accennato il presidente, è che questi dati relativi al 2020 non sono ancora completi perché mancano i risultati del I trimestre del 2021 dato che, normalmente, le comunicazioni di chiusura dell'attività relativa agli ultimi giorni dell'anno vengono registrate e conteggiate nel nuovo anno. La situazione, dunque, potrebbe essere ancora peggiore di quella che appare.

Elisio Trevisan

