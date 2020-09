ECONOMIA

MESTRE Giornata di ministre ieri a Venezia, anzi a Marghera e a Mestre. Nel pomeriggio Paola Pisano, 5 Stelle ministra per l'Innovazione tecnologica e la digitalizzazione nel Governo Conte II si è recata al Vega assieme alla candidata sindaco grillina Sara Visman e al candidato governatore alle regionali Enrico Cappelletti. Ieri sera, invece, Paola De Micheli, ministra Pd alle Infrastrutture e Trasporti era attesa all'hotel Bologna, davanti alla stazione di Mestre, dove avrebbe dovuto affrontare una cinquantina di imprenditori e operatori del porto che l'aspettavano per avere notizie sui destini del loro scalo, sia per le crociere sia per la parte commerciale. L'appuntamento, però, è stato cancellato per precauzione perché il candidato sindaco del centrosinistra Pier Paolo Baretta giorni fa aveva incontrato il candidato del Pd alla presidenza della Regione, Arturo Lorenzon, che è risultato positivo al Covid-19. La De Micheli si è dunque limitata a visitare il Mose (come riportiamo nell'articolo qui sopra).

TENSIONE

La tensione nelle banchine è molto alta perché ormai da oltre otto anni ci sono 21 mila lavoratori e altrettante famiglie che vivono nell'incertezza a causa delle mancate decisioni dei Governi che si sono succeduti in questo periodo. Non a caso proprio ieri Davide Divari, presidente della Nuova Compagnia Lavoratori Portuali, e Vladimiro Tommasini, presidente dei Portabagagli del Porto di Venezia, hanno diffuso una nota per chiedere al Governo e alle istituzioni locali di fare chiarezza e di avere lungimiranza affinché «il porto torni al centro delle scelte economiche ed operative, cioè che si riporti al centro del disegno il lavoro e la dignità delle famiglie veneziane. Non si perda altro tempo sulla loro pelle». E dato che c'erano, i due presidenti ne hanno approfittato per rimarcare la posizione sulle crociere: «I due comparti, quello commerciale di Marghera e quello crocieristico di Venezia, negli ultimi decenni hanno toccato picchi di eccellenza proprio perché separati e ben compartimentati, come si punta a fare in ogni altra parte del mondo. Capiamo, quindi, le necessità di una fase di transizione ma per le soluzioni definitive pretendiamo progetti che evitino le commistioni tra i due traffici, senza che uno vada a soffocare l'altro, a partire dalla centralità della Marittima per la crocieristica». Il messaggio è chiaro: va bene sistemare le navi bianche a Marghera ma solo temporaneamente altrimenti il porto commerciale rischia di venire ucciso.

INNOVAZIONE

Decisamente meno teso l'incontro al Vega della ministra pentastellata con alcune delle 200 tra imprese che vi operano, spesso collaborando con Ca' Foscari, e che impiegano oltre 2 mila addetti. Il polo è oggi impegnato a supportare la ripresa post Covid del territorio nei comparti turismo, sanità, arte e manifattura, registrando dopo il lockdown ben 4 nuove imprese innovative emergenti. «Non ero mai venuta qui, ma vi seguivo - ha raccontato Sara Visman rivolgendosi ai lavoratori del Parco -: siete gente che ha voglia di fare e che fa, anche se le vicende passate non sono state edificanti, tra fallimenti e soldi sprecati. Dalle vostre menti, dal vostro fare insieme, si può creare il domani, con imprese e posti di lavoro». Per il ministro Pisano «Venezia e il Vega sono unici al mondo, un territorio che si merita il ritorno del turismo, della competitività e dell'innovazione». L'Amministratore unico del Vega, Roberto Ferrara, che ha accolto i visitatori, lo ha definito «un patrimonio di tutti che oggi fattura quattro milioni di euro, con quasi il cento per cento di occupazione. E poi vanta una posizione strategica, con l'unico neo della viabilità d'accesso che, tuttavia, grazie al nuovo cantiere, tra due anni non sarà più un problema. Inoltre, se ci sono investitori interessati, qui di spazi ne abbiamo ancora da offrire».

Luca Bagnoli

Elisio Trevisan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA