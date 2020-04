ECONOMIA

MESTRE È un fronte unito quello che si è rivolto al presidente della Regione Luca Zaia per chiedere un decreto d'urgenza che consenta la riapertura dei cantieri edili, una delle categorie escluse dal decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 10 aprile scorso che ha elencato le prime attività che possono tornare al lavoro.

«Da 5 settimane sono ferme circa 5 mila imprese e più di 11 mila addetti» afferma Siro Martin, presidente della Confartigianato del Veneto Orientale e vicepresidente della Camera di Commercio Venezia-Rovigo, per il quale è necessario un intervento regionale già nelle prossime ore «per consentire alle imprese e ai tecnici addetti alla sicurezza di accedere nelle migliaia di cantieri edili sparsi sul territorio metropolitano e predisporre tutte le accortezze e i dispositivi necessari per il riavvio immediato del settore».

TRACOLLO DEI FATTURATI

Il blocco sanitario ha praticamente congelato uno tra i più importanti settori economici del territorio con un pesante tracollo dei fatturati generali, tra il 40% e il 60%, che ha coinvolto non solo le imprese edili ma anche tutta la lunga filiera legata alle costruzioni.

«Da metà marzo sta lavorando solo una esigua minoranza di ditte in subappalto per cantieri pubblici o per opere ritenute essenziali - aggiunge il responsabile metropolitano di Cna Costruzioni di Venezia, Loris Pancino -. La mancanza di liquidità si è fatta soffocante: i clienti non pagano i lavori non terminati, ma in compenso i costi restano, e ovviamente si fa il possibile per mantenere i posti di lavoro dei dipendenti». Perfettamente d'accordo si dichiara anche Giancarlo Burigatto, presidente metropolitano Cna Venezia, secondo il quale «il riavvio delle attività economiche va accelerato al massimo. Ripartire al più presto, infatti, non è l'ambizione o la pretesa delle imprese, ma l'obiettivo condiviso da tutti quanti vogliono tornare alla vita: dagli imprenditori come da tutti i cittadini. E aprire non vuol dire rinunciare alla sicurezza, bene supremo».

Che fare allora? Per Pancino si potrebbe intanto cominciare a far ripartire «i cantieri in cui opera una sola impresa, magari con lavorazioni esterne, e dove non può esserci assembramento di lavoratori, naturalmente con tutte le precauzioni del caso, altrimenti moltissime realtà artigiane del comparto costruzioni questa crisi non la potranno superare e dovranno chiudere». Per il presidente della Federazione Edilizia della Confartigianato, Paolo Fagherazzi, è già tardi perché, «se si partisse oggi, già molte imprese avrebbero difficoltà a riaprire, ma se si aspetta il 4 maggio ci saranno solo ulteriori danni che rischiano di diventare irreversibili per decine di micro e piccole imprese. È sbagliato pensare che un cantiere edile, dove è vietato l'accesso a chi non è un addetto ai lavori, possa essere a rischio se si seguono tutte le procedure sanitarie imposte, dalla distanza tra i lavoratori che è già standardizzata dalle normali procedure, alle adeguate protezioni come mascherine e guanti».

SECONDA EMERGENZA

Dopodiché c'è anche un'altra emergenza da risolvere subito: assieme alle riaperture, per Fagherazzi, «è necessaria una sospensione dei pagamenti di tasse e tributi a tutti gli artigiani legati al settore edile e a quelli dell'edilizia, perché è sicuro che le difficoltà legate alla liquidità sono altissime e le poche risorse rimaste in cassa alle aziende servono per pagare i lavoratori e anche i fornitori delle materie prime. Nella speranza che, nel frattempo, i committenti non disdicano o annullino gli impegni presi con le imprese».

