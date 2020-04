ECONOMIA

MESTRE «Basta, ho deposto le armi, stiamo vivendo in una dittatura assoluta e neanche più i parlamentari locali ci ascoltano. Questo Paese ha deciso che per due mesi bisogna chiudere, dopo di che forse ce ne sarà un terzo, e intanto solo per la chiusura di aprile altri 70 miliardi di euro verranno buttati dalla finestra». Il presidente di Confindustria Venezia e Rovigo, Vincenzo Marinese, ha letto il chilometrico ultimo decreto del presidente del Consiglio dei ministri, quello di venerdì pomeriggio, e ha scoperto che alle liste delle tipologie di aziende che possono riaprire ne mancano una marea che dovranno continuare a restare inattive, e tra quelle ci sono moltissime delle 2500 che hanno presentato domanda al prefetto per poter riavviare le produzioni.

COLPITO IL TESSUTO PIÙ DEBOLE

«E non si tratta di grandi industrie, che comunque in qualche modo si salvano, ma della fascia di fatturato media che va da 5 a 50 milioni di euro e che rischia di sparire perché ha contratti da rispettare, esposizioni finanziarie importanti, si dovranno indebitare ulteriormente e comunque non ce la fanno. Tutti gli appelli fatti e le soluzioni che abbiamo suggerito non sono serviti a niente, non ascoltano gli imprenditori italiani, è come se ci fosse una contrapposizione tra salute e lavoro, anzi, peggio, si è creata una contrapposizione mediatica tra imprese che vogliono riaprire e chi le accusa di non tutelare la salute».

Il Covid-19, però, ha dimostrato di essere una brutta bestia, molto pericoloso. «Ma le aziende sono attrezzate per lavorare in sicurezza e quelle che non lo sono si costringono. E invece così alla fine, con i morti, conteremo anche quelli economici, e a quel punto mi auguro che il presidente del Consiglio si assumerà, con tutto il Governo, ogni responsabilità».

Soldi non ce ne sono, l'Europa non ascolta l'Italia né la Francia. «Intanto ci sarebbero altri provvedimenti da prendere subito e che non pesano sulle casse pubbliche, ossia sbloccare il credito e fermare il Fisco, ma neanche questo hanno voluto fare. Chiaro che, oltre a ciò, servono almeno 300 miliardi di liquidità, e senza questi possiamo permetterci il lusso di stare a casa? E poi le responsabilità, gravissime, sono anche altre. Stanno stravolgendo l'essenza stessa dell'imprenditoria».

Per il presidente di Confindustria veneziana in particolare l'ultimo decreto contiene delle aberrazioni: «Nasce tutto dal decreto allucinante Cura Italia e da quello sulla liquidità pieno di lacune e che qualcuno più eminente di me ha definito un regalo alla mafia. L'ultimo infine stabilisce tre cose inverosimili in un Paese normale: il Governo dice che per continuare a lavorare ci dobbiamo indebitare, visto che definisce il debito un beneficio; contemporaneamente, però, costituisce una commissione di persone che dovrà stabilire anche come si modificheranno i processi produttivi, cioè diranno a noi imprenditori, dopo che ci saremo indebitati, come costruire le case, i macchinari, come fare chimica e via di seguito. Ma allora prendetevele voi le aziende. E questo non è ancora il peggio, la cosa più grave è che ci hanno dipinto come degli untori, come elementi di contaminazione, e invece io vorrei tanto avere i dati sulle origini dei contagi, perché io sono convinto che i contagi non vengono da quel 40% di aziende italiane che ancora possono lavorare. Ma per avere i dati servirebbe un Governo che accetta di confrontarsi e invece è monocorda, non c'è confronto né dibattito».

INSODDISFAZIONE GENERALE

Il mondo produttivo, insomma, è in rivolta: «Chiedo al Governo di trovarmi una sola persona, industriale, commerciante, artigiano, che indichi almeno qualcosa di positivo nella sua azione. Non ne possiamo più di tutte queste azioni demagogiche che non portano alcun beneficio» conclude Marinese.

Elisio Trevisan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA