C'è anche un lavoratore cinquantenne del porto commerciale, precisamente del terminal Vecon container, tra i nuovi contagiati da coronavirus e ora ricoverato in ospedale in condizioni serie. A comunicarlo, ieri, è stato il presidente dell'Autorità di Sistema portuale Pino Musolino. L'uomo, risultato positivo al test sul Covid-19, è stato ricoverato all'ospedale dell'Angelo da lunedì scorso. Le sue condizioni di salute sono peggiorate nel corso dell'ultimo fine settimana, dopo che già si trovava a casa in malattia dal 23 febbraio. Col passare dei giorni per lui si sono resi necessari ulteriori accertamenti che hanno evidenziato la positività al tampone cui ha fatto seguito il ricovero, segno che si tratta di un quadro clinico impegnativo.

SUBITO IN AZIONE

Al porto sono stati subito attivati i dispositivi del caso. «Il terminal fa sapere Musolino che fin da subito e grazie anche alla presenza di un medico aziendale aveva ottemperato alle misure di sicurezza previste dai decreti del presidente del consiglio dei ministri e dalle ordinanze regionali in materia di coronavirus, ha introdotto misure straordinarie di contenimento, chiudendo gli spazi di lavoro comuni e procedendo a operazioni di sanificazione straordinaria degli ambienti». Da prassi, il Servizio di Igiene e Sanità pubblica dell'Ulss 3 ha iniziato a raccogliere tutte le informazioni utili a ricostruire dettagliatamente la rete dei contatti avuti in questo periodo dal lavoratore. Poi ieri si è svolto un vertice alla presenza dei referenti dell'azienda terminalista, dei funzionari della stessa Autorità portuale responsabili della sicurezza e del coordinamento del lavoro portuale, per verificare assieme le azioni già svolte e pianificare gli ulteriori provvedimenti da adottare. Della situazione sono stati informati il prefetto Vittorio Zappalorto e il direttore del Sisp Vittorio Selle.

MISURE CORRETTE

Il presidente Musolino sottolinea che «fin da subito è emerso, a detta anche delle autorità competenti, che tutte le misure necessarie a limitare il rischio di ulteriori contagi erano state applicate correttamente e con tempestività. Abbiamo anche incontrato i vertici dell'Ufficio di Sanità Marittima Aerea e di Frontiera con i quali abbiamo convenuto sull'opportunità di richiedere ai ministeri competenti un rafforzamento dell'organico medico attualmente dislocato nella sede veneziana dell'ufficio». «Stiamo altresì valutando aggiunge Musolino la possibilità di definire misure di sicurezza aggiuntive rispetto a quelle attualmente in essere, da concordare anche con i vertici nazionali di Assoporti, per far fronte all'incombente riapertura del calendario crocieristico. Voglio ringraziare tutti gli enti e i soggetti che hanno lavorato con estrema professionalità, contribuendo a gestire questa situazione con efficacia. L'attività dei porti di Venezia e Chioggia prosegue senza alcun allarme ma con la massima attenzione per la tutela della salute degli oltre 21 mila addetti che operano negli scali lagunari».

Intanto, il presidente della Municipalità di Venezia e candidato sindaco Andrea Martini ricorda che il 25 marzo sono in programma i primi arrivi delle navi da crociera alla Marittima e si rivolge a Brugnaro: «Questi arrivi possono costituire un pericoloso veicolo di contagio. Ho inviato al sindaco, che è il responsabile della salute pubblica, la richiesta di valutare i rischi e di come tutelare i viaggiatori e i cittadini residenti».

Alvise Sperandio

