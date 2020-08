ECONOMIA E LEGALITA'

VENEZIA (m.dian.) Murano prova a voltar pagina. Una dozzina di imprenditori del vetro a maggio ha firmato un patto di legalità che, se funziona, rischia di essere la grande rivoluzione del business del vetro. Vuol dire che d'ora in avanti le grosse aziende fattureranno anche la percentuale che danno ai portieri d'albergo. Durerà? Mah. Certo che, se dura, sarà la fine di un'epoca che ha visto un noto portiere d'albergo di Venezia andare in pensione non più tardi di vent'anni fa e comprarsi dalla sera alla mattina, in contanti, due mega ristoranti con i soldi che aveva messo da parte grazie alle vetrerie di Murano. Del resto da quando esiste il turismo a Venezia i grossi affari a Murano si fanno grazie ai portieri d'albergo, che arrivano ad incassare, finora rigorosamente in nero, fino al 25 per cento della spesa effettuata dal cliente presso la vetreria indicata. Adesso, però, grazie all'inchiesta della magistratura che però non ha toccato i portieri e alla pandemia che ha fatto riflettere molti sulla necessità di passare da un business mordi e fuggi ad uno più ragionato, ecco l'iniziativa, per evitare nuove visite della Finanza e anche per scaricare un po' di costi, di passare alle fatture. Che per adesso si contano sulle dita di una mano monca, visto che il turista pieno di soldi a Venezia non è ancora tornato. Però prima o poi tornerà. E a Murano sono ottimisti, anche se sanno che devono stringere i denti per altri otto mesi.

La ripartenza infatti è prevista esattamente per il 1° maggio 2021. Non per il Carnevale e nemmeno per la Pasqua, per il 1° maggio. Che è il D-Day, il giorno del nuovo sbarco dei turisti di lusso a Venezia, che tutti si sono segnati in agenda. Le agenzie lavorano su quella data e tutti sperano che, Covid permettendo, si torni come prima, con frotte di milionari tedeschi e americani, ma soprattutto cinesi e indiani che vengono indirizzate verso le vetrerie di Murano.

Ma quante aziende arriveranno sane e salve al prossimo anno? Perché intanto davanti ci sono altri 8 mesi di agonia, a spartirsi le briciole, che siano i pochi olandesi e austriaci, tedeschi e italiani turisti che arrivano al Tronchetto o che siano le mini-comitive di più famiglie italiane ed europee che sbarcano a Murano e al massimo si comprano un cavallino da 10 euro. Sono in crisi addirittura i malavitosi. Loro intercettano i turisti di giornata che arrivano a Murano, ma in un giorno fanno qualche migliaio di euro che devono spartirsi in cinque o sei, a cominciare dai batidori, che passano le giornate sotto il sole e sanno che il turista che mandano dentro la finta vetreria, se ne uscirà al massimo con l'intramontabile cavallino di vetro. Di gente che arriva con i motoscafi ce n'è pochissima, qualche tedesco, al massimo. Del resto la sorte dell'isola del vetro è legata a doppio filo ai portieri d'albergo e quindi alla sorte degli alberghi di lusso del centro storico, che sono praticamente chiusi dalla fine dello scorso anno, tra aqua granda e Covid 19, due pesti che hanno infettato e ucciso il turismo a Venezia.

Per adesso soldi non ne circolano e vetrerie che facevano 200mila euro in un week end, adesso stappano la bottiglia se fanno 20mila euro. I dipendenti sono tutti in cassa integrazione a rotazione, metà lavorano e metà stanno a casa e si danno il turno. Ma in giro c'è poco niente e se arriva una famiglia di tedeschi in vena di spendere, nella vetreria la trattano come se fosse la dinastia di un maraja, anche se invece di un pezzo da 100 mila euro se ne portano a casa uno da 20 mila, ma è sempre grasso che cola. In ogni caso non resta che tirare avanti e sperare che tutto torni come prima, compresa la percentuale, altissima, da pagare ai portieri. Sperando che non sia più in nero.

