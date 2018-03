CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ECONOMIABELLUNO Chi l'ha detto che in montagna non si può fare impresa? Si può, a patto di guardare all'imprenditorialità anziché all'orografia e a patto di puntare sulle potenzialità e non battere solo sul tasto delle difficoltà. Perché le potenzialità ci sono. E sono la base di partenza di Confindustria per la montagna, un network per lo sviluppo delle terre alte che comincerà a emettere i primi vagiti già domani. I genitori sono tanti: tutte le Confindustrie dell'arco alpino e di parte degli Appennini. Ma la paternità principale...