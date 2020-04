CONTARINA

TREVISO Consegna gratuita a domicilio dei contenitori per la raccolta del vegetale ma anche del kit per la differenziata per le nuove utenze. Sono due delle scelte operate del consiglio del Bacino Priula (ente che rappresenta i 49 Comuni proprietari di Contarina, ndr) per limitare i disagi dovuti dalla chiusura degli ecocentri, che rimane confermata a causa dell'emergenza coronavirus, e degli sportelli di Contarina disseminati nella provincia. Decisioni prese al termine della riunione del comitato che si è tenuta mercoledì scorso per cercare soluzioni condivise per dare riscontro alle esigenze del territorio.

LA CONFERMA

Dovendo rispettare le disposizioni governative, per evitare qualsiasi forma di assembramento, nonostante le tante richieste pervenute dai cittadini che in questo periodo di quarantena si sono dedicati al bricolage e al giardinaggio, i cancelli degli ecocentri rimarranno chiusi. Proprio per fronteggiare questi giorni di alta produzione di rifiuto vegetale, è stata appunto deliberata la consegna gratuita dei contenitori da 120 o 240 litri per la raccolta porta a porta del vegetale alle utenze domestiche che ne sono sprovviste. Inoltre le utenze che hanno in dotazione un bidone da 120 litri possono chiederne la sostituzione con uno più grande. Dal primo aprile la raccolta del vegetale è stata potenziata: il contenitore viene svuotato infatti una volta a settimana e non ogni 15 giorni.

I SERVIZI

Sempre su indicazione del Comitato di Bacino, Contarina inizierà a consegnare gratuitamente a domicilio anche il kit per la differenziata porta a porta a tutte le nuove utenze che attivano il contratto in questo periodo. Decisione imposta dal fatto che, per evitare assembramenti, i punti Contarina rimarranno chiusi compresi quelli di Treviso, Montebelluna e Castelfranco che fino a ieri erano aperti solo su appuntamento. Per qualsiasi comunicazione o richiesta di informazioni, il servizio è comunque attivo attraverso lo sportello online (www.sportellionline.servizicontarina.it) o chiamando dal fisso il numero verde 800.07.66.11 o dal cellulare il numero 0422.916500. Necessità particolari, come sempre accaduto finora, possono essere concordate direttamente con Contarina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

