VENEZIA Artigiani veneziani aperti anche con i giorni a zona rossa. Nel caos dei decreti, Confartigianato Venezia manda un messagg io ai veneziani, a quanti comunque hanno bisogno di servizie prodotti. «Vista la non semplice lettura delle norme sui vari tipi di lockdown - spiega Gianni De Checchi, segretario di Confartgianato Venezia - mi sento di chiarire un aspetto a favore di una categoria che pur potendo lavorare è pur sempre in difficoltà. Me lo richiedono anche Donatella Gazzato e Umberto Corrà rappresentanti del settore Acconciatura ed Estetica di Confartigianato Venezia. Considerato cioè che il lockdown prevede il divieto di circolazione delle persone nei giorni 24 e 31 dicembre 2020 e 1-2-3-5 gennaio 2021, giorni in cui è permessa l'apertura dei negozi di parrucchiere poiché si ritiene non sia ben chiaro alla clientela che ci si può fare belle (o belli) con l'autocertificazione, quindi, per logica, se lasciano aperti i parrucchieri, è chiaro che ci si può recare con l'autocertificazione».

«Stesso ragionamento - prosegue De Checchi - per chi vuole acquistare dei fiori, degli occhiali o del materiale di ferramenta. Alcune categorie di commercio al dettaglio, infatti, al pari di parrucchieri e barbieri, possono tenere aperto anche nelle giornate rosse dato che il loro codice Ateco glielo consente. Parliamo di diverse tipologie di attività artigiane come fioristi, ottici, marmisti cimiteriali con vendita al dettaglio, fotografi, pulitintolavanderie ma anche negozi di ferramenta e librerie. Ad una prima lettura del Decreto Natale è passato il messaggio che tutti i negozi nei giorni rossi debbano rimanere chiuso ma non è così. L'elenco completo delle attività che non sono bloccate è riportato nell'allegato 23 del Dpcm 3/11/20».

«Pertanto - conclufde il, segretario - il consiglio che ci sentiamo di dare ai veneziani è di andare tranquillamente dal parrucchiere o fare acquisti nei negozi che possono tenere aperto premunendosi di specifica autocertificazione con indicato il luogo di destinazione; per i primi è preferibile indicare anche l'orario dell'appuntamento. Poi, qualcuno dovrà spiegarci perché gli acconciatori possono tenere aperto e i centri estetici no. Mi sembra veramente il caso di chiarirlo».

