Ecco perché importiamo solo povertà: i numeri Istat svelano il circolo vizioso

L'ANALISIC'è un punto tra molti sui cui occorre fissare bene lo sguardo, osservando i tanti dati rilasciati dall'Istat l'altro ieri sul tema della povertà in Italia. Il dato di partenza è ovviamente l'incidenza di povertà assoluta pari al 6,9% nel 2017 per le famiglie nel nostro Paese, e all'8,4% per gli individui, cioè circa 5 milioni di persone. Ma oltre all'aumento rispetto al dato medio della povertà al Sud rispetto al Nord, in relazione al numero di figli, e in maniera inversamente proporzionale all'età del capofamiglia e al suo...