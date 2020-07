Sicuramente non mi sarei immaginato che l'attenzione della stampa si concentrasse sulle mie scelte politiche, ma dopo due articoli, così ravvicinati, necessita un mio chiarimento. Il mio percorso politico mi ha visto fino al 2005 nell'area della Dc-Ccd- Udc. Di quest'ultimo partito sono stato uno dei fondatori in Comune costituendo, allora con Suppiej, il gruppo consiliare e presentandomi alle votazioni del 2005 come co-capolista in Comune ( risultato il più votato) e in Regione ( risultando secondo dopo il capolista ).

Allora , i giochi della politica, subiti e giocati da altri ( gli stessi che ora cercano di mettermi in difficoltà), hanno portato alla rinuncia di essere presenti come partito in Consiglio comunale, per un accordo Bergamo- Cacciari . In quella fase ho aderito alla Margherita che stava delineandosi come soggetto politico dell'area di centro, cattolico e liberale.

Di fatto, anche questo progetto si è rapidamente liquefatto, portando la Margherita a confluire nel Partito Democratico, con il disegno della costituzione di un grande partito popolare riformista e liberal democratico.

Renzi, con tutti i limiti del renzismo, sembrava voler consolidare questo progetto, conquistando anche l'elettorato moderato che ha attribuito al PD il 40% dei consensi. La storia recente ha visto il declino di anche questo progetto.

Dalle elezioni del 2015 mi sono ritirato a vita privata e non ho più rinnovato la tessera del PD. Perdipiù, per necessità lavorative mi sono trasferito per tre anni a Livorno.

Tornato a Venezia nel 2018, sono stato avvicinato da Roberto Panciera per formare la lista Le Città ed ho partecipato a quel progetto per alcuni mesi. Poi, per aspetti e questioni personali, ho lasciato cadere questo impegno. In prossimità di queste votazioni, con la candidatura di Pier Paolo Baretta, che conosco da molti anni e stimo, Bergamo mi ha riavvicinato e, dimenticando il passato, mi sono fatto coinvolgere. Ho ricominciato quindi a battere il territorio, ad incontrare persone e a studiare le carte . Ho presto notato che la mia gente, ovvero i miei amici e persone che nel tempo mi avevano sostenuto, erano per lo più orientate a votare il sindaco Brugnaro.

Io stesso, percorrendo il territorio, ho avuto riscontro degli investimenti realizzati da questa amministrazione.

Mancando tre anni da Venezia mi ero perso molti passaggi . Certamente il rapporto tra il sindaco e i lavoratori comunali è stato difficile e quindi i miei amici che, in quell'ambito lavorano, non mi sosterranno, ma tutti gli altri sono testimoni di un lavoro sul territorio positivo e di tante opere realizzate, utili per la cittadinanza.

Convinto da questo, mi sono rimesso in gioco con Panciera con la Lista Le Città e sono ripartito da questo mio incontro nel territorio per mettere al servizio i miei saperi e competenze, perché amo questa città è vorrei vederla migliore.

Una particolare attenzione ho per il Lido - dove abito - e per Pellestrina, territori dalle grandi potenzialità, ancora inespresse. Io voglio fortemente che il mio territorio sia sempre più accogliente, ma anche luogo di sviluppo ed opportunità lavorative. Vi sono molto progetti in campo. Certamente ho una sensibilità ecologica e green, sono consapevole che serve ripopolare la città e i temi, lavoro, mobilità e casa, sono la condizione primarie, perché questo avvenga. Io, da sempre, porto avanti un mio progetto di città, una mia visione di sviluppo intermodale ed economico di cui il turismo è parte integrante, ma non unica... per me, ad esempio, il Porto è un bene prezioso da conservare e sviluppare nel rispetto della compatibilità ambientale. I miei spunti programmatici sono ben visibili nelle mie pagine social e nel mio sito internet. Quindi, piuttosto che essere famoso sulla stampa perché ho deciso di appoggiare Brugnaro, mi piacerebbe essere famoso per essere uno dei pochi politici che ha una vision su questa città.

Paolo Bonafé

Candidato Lista Le Città

