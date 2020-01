BOMBA DAY

MESTRE Il Bomba day inizierà ufficialmente alle 4 del mattino, quando i tecnici di Snam, società che gestisce la rete del gas a Porto Marghera, cominceranno a vuotare il tronco di condotta più grosso che passa vicino al luogo del ritrovamento, il cantiere Veritas di via Ferraris. Ci vorrà più o meno un'ora: terminata questa operazione (che non avrà ripercussioni sulla distribuzione, al massimo un po' di odore di gas residuo nell'aria), domenica 2 febbraio, partirà il programma di evacuazione e blocco viario che permetterà agli artificieri di disinnescare la bomba nella più totale sicurezza.

LE TAPPE

Chiuso quel capitolo, si passerà allo sgombero, tra le 6 e le 7.30 del mattino: circa 3.500 persone verranno fatte uscire dalle loro case e portate in un luogo al di fuori del raggio di 1.816 metri di distanza dalla bomba stabilito dalla prefettura. Il luogo di raccolta individuato dalla città è l'unico, al chiuso, in grado di contenere oltre tremila persone: il palasport Taliercio. Tra le 7 e le 7.10 partiranno l'ultimo treno e l'ultimo autobus da Venezia verso Mestre, alle 7.30 partirà il blocco totale della viabilità per qualunque mezzo. Dalle 8.30 alle 12.30, invece, divieto di sorvolo in zona per aerei ed elicotteri. Terminate le operazioni di sgombero, si accenderà la luce verde per gli artificieri del genio guastatori di Legnago che potranno iniziare il disinnesco. Da cronoprogramma, il despolettamento non dovrebbe andare oltre le 11, orario in cui si prevede di caricare l'ordigno a bordo della nave della marina militare per la seconda fase.

IL TRASPORTO IN MARE

La nave a quel punto salperà, viaggiando a una velocità di 5 nodi all'ora. Passerà per Malamocco, per uscire dalle bocche di porte e arrivare in mare aperto: circa tre ore di viaggio per arrivare al punto prestabilito. Qui, entrerà in vigore un nuovo ordine di divieto di navigazione e sorvolo(l'acronimo e Notam, Notice to airmen). A quel punto, la bomba verrà posizionata a otto metri di profondità, con delle micro cariche che verranno azionate a distanza (circa un chilometro) facendo alzare così una colonna d'acqua di un centinaio di metri. La fase di preparazione del brillamento degli artificieri della marina richiederà circa un'ora e mezzo di lavoro. Il tutto, quindi, dovrebbe concludersi non più tardi delle 15.45. Nella giornata, l'ospedale gestirà le eventuali emergenze, con gli elisoccorsi di Padova e Treviso in allerta. Chi vive a Pellestrina, invece, in caso di necessità verrà dirottato verso Chioggia. Per quanto riguarda il porto, invece, dovranno uscire le navi gasiere e chimichiere. Le altre potranno rimanere attraccate togliendo lo scalandrone, ma il personale dovrà rimanere a bordo e non sul ponte.

ALBERGHI

Saranno evacuati, oltre ai residenti, anche gli ospiti di sei hotel all'interno della zona rossa: Russot, Nh Laguna Palace, Garden Inn, Primavera, Guidi e Rose. Al vertice in prefettura, in rappresentanza degli albergatori della città, era presente il direttore di Ava Claudio Scarpa per coordinare in sinergia con le autorità il lavoro delle attività ricettive coinvolte. «Verranno avvisati tutti i clienti - spiega Scarpa - ci stiamo organizzando per proporre dei tour alternativi, per visitare l'M9 o le ville della Riviera del Brenta. Ci preoccupava l'organizzazione dei turni, visto che gran parte dei lavoratori vengono da Mestre, ma il limite delle 7.30 dovrebbe permetterci di garantire il lavoro. Abbiamo già comunicato ai nostri associati di tarare i nuovi turni in base a queste esigenze orarie». Non solo, Ava ha chiesto anche ai tassisti di aumentare le corse dall'aeroporto. «Abbiamo ottenuto un potenziamento del servizio, inoltre Alilaguna rimane operativa. Abbiamo raccomandato agli associati, inoltre, di non mandare tutti i turisti a Fusina per evitare l'effetto ressa». La situazione di domenica prossima, secondo il direttore di Ava, si sarebbe evisata se fosse stato applicato il piano regolatore di Leonardo Benevolo del 1997. «Non si può più pensare di avere solo il Ponte della Libertà per collegare Venezia alla Terraferma. Se fosse stato attuato quel piano, con degli accessi implementati da Ca' Noghera e da Fusina, oggi non ci troveremmo in questa situazione».

Davide Tamiello

