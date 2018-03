Ecco le cose che Facebook sa della nostra vita: tutto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STORIAROMA Facebook conosce e conserva tutto della nostra vita. Conosce e conserva la frase che abbiamo urlato in chat a una fidanzata che ci voleva lasciare nell'ottobre del 2012, conosce e conserva la foto che ci siamo scattati ubriachi nel 2014 e abbiamo inviato in privato a un amico di cui ci fidiamo, conosce e conserva i nostri pensieri sull'immigrazione e sull'uso delle armi che abbiamo consegnato a dei post nel 2017. Non solo: Zuckerberg ha anche tutti i numeri di telefono della rubrica del nostro smartphone. Gli abbiamo consegnato...