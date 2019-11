Ecco la Zes: «Vittoria del territorio»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

La Zona economica speciale per Venezie e Rovigo è ad un passo dall'autorizzazione. Con un emendamento alla legge di bilancio presentato dal ministro Provenzano, il Governo si assume la responsabilità di consentire la realizzazione di un piano industriale che Confindustria Venezia e Rovigo aveva proposto fin dallo scorso gennaio per dare opportunità di crescita a territori dalla forte vocazione industriale, ma che stanno combattendo per risollevarsi da una crisi decennale. Ora, chiedendo allo Stato una semplice autorizzazione, si potrà...