MESTRE Portare a Ca' Farsetti la voce dei separatisti è uno degli obiettivi della civica di Marco Sitran, avvocato, fotografo e leader degli autonomisti di laguna che ieri, da candidato sindaco, ha presentato i primi 18 nomi della sua lista per le elezioni amministrative. «Abbiamo scelto la terrazza della Hybrid tower perché da qui si vedono le differenze tra i tre centri urbani di Mestre, Venezia e Marghera. Da questa lista partiamo per riconvertire una realtà devastata».

La distinzione di Marghera entra nel programma elettorale: «Un difetto del nostro progetto referendario è che non avevamo sentito i margherini. Forse si sentono più veneziani che mestrini ed è fondamentale riconoscere questa realtà». Tra i primi 18 nomi c'è parte del gruppo che lo ha sostenuto nella battaglia referendaria. E Sitran anticipa anche già due candidati assessori: Giancarlo Coluccio, consulente direzionale a cui Sitran vorrebbe affidare le attività produttive e Lionello Bagolin, Amministratore unico Cota hotel per l'assessorato al turismo. In sala ci sono alcuni sostenitori esterni e amici, come l'autonomista di sinistra Marino Chiozzotto, Maria Laura Faccini (presidente Istituto Santa Maria della Pietà) e Andrea Sperandio che a nome di Mestre Mia gli fa notare di non aver sentito grandi cose su Mestre.

E Sitran lo rassicura: «A Mestre vogliamo dedicare questi due mesi di campagna elettorale. Avremo uno street food mobile, offriremo birre e cicchetti, faremo capire che Mestre soffre perché deve trovare una sua identità. Questo può diventare il cuore della città metropolitana». E precisa che metà della sua squadra proviene da Mestre. «Tra i punti di forza del nostro programma - aggiunge - c'è la volontà di attivare la Città metropolitana, a partire dalla possibilità di votarne gli organi. Poi vogliamo riqualificare Venezia utilizzando la leva fiscale per una nuova residenzialità, renderla vivibile con nuovi posti barca che ora mancano e valorizzandone il patrimonio pubblico immobiliare, negoziando con la chiesa il grande patrimonio religioso al fine di renderlo disponibile per le giovani coppie». Consapevole di quanto sarà una sfida elettorale difficile, resta aperto alle altre civiche: «Sono ancora disposto a fare un passo indietro se si riesce a fare sintesi».

Ecco la lista: Giancarlo Coluccio, Eddy Fedato (imprenditore), Sebastian Silvestri (operatore mercato ittico), Luca Sbrogiò (odontotecnico), Eugenia Rico Scrittrice, Lionello Bagolin (assessore al turismo), Benedetta Bernabei (Operatrice Culturale e artigiana), Diego Perini (autista ambulanze per il 118), Andrea Zinato (docente universitario), Silvia Salmaso (imprenditrice), Doriana Guidolin (dipendente pubblica, funzionaria), Roberta Puccioni (esecutore amministrativo), Giorgio Spanio (imprenditore), Leo Messana (operatore informatico), Luciana Fantoni (impiegata alberghiera), Gabriele Meazzo (imprenditore). In lista anche il ristoratore Simone Cingarlini, vice coordinatore dei gilet arancioni di Verona: «È presente a titolo personale - precisa Sitran - ma stiamo creando rete». Melody Fusaro

