VENEZIA È veneziano uno dei progetti più all'avanguardia nella prevenzione al coronavirus. Da Marghera, Venicecom, azienda che si occupa di consulenza informatica a livello internazionale, segue grandi aziende come Generali o Eni quando si internazionalizzano. Nella fattispecie, dalla sede del Kazakistan, è stata sviluppata Kalmo, più che una app, un programma completo che permette di monitorare i parametri vitali delle persone: «È una piattaforma utilizzata per la sicurezza dei lavoratori in contesti ad alto rischio», ha esordito il presidente del gruppo Pierluigi Aluisio. Il manager, di formazione cafoscarina in economia, spiega di conoscere l'informatica a sufficienza, ma in realtà, il gruppo di cui è a capo è più orientato verso la consulenza, perché da sola l'informatica non è sufficiente.

E così basta un termometro bluetooth o un apparecchio fornito dall'azienda e il gioco è fatto: «Che si tratti di un impiegato, di un calciatore, di un cestista, piuttosto che un marinaio, i parametri da monitorare sono diversi. Noi forniamo un servizio completo in cui analizziamo i valori senza che l'azienda possa esser a conoscenza dei dati del suo dipendente, restituendo un codice rosso o verde».

Perché per Aluisio è necessario anticipare la conoscenza del rischio: «Il sistema di intelligenza artificiale dialoga con la centrale medica, annota il cambiamento delle condizioni del lavoratore e lo blocca prima di uscire di casa, perché è inutile fermare un dipendente alle soglie dell'azienda, quando magari è salito in autobus e ha già rischiato di infettare altre persone». Il programmna strizza l'occhio alla privacy: «Non pensiamo che gli italiani vogliano rinunciare alla privacy, come non crediamo alla localizzazione e al tracciamento. Per questo offriamo un servizio anonimo, così l'azienda non conosce il perché e allo stesso tempo adempie alla responsabilità sociale di fermare un possibile infetto». Da Venicecom pensano già al futuro, perché il periodo di blocco imposto dai rischi di contagio ha paralizzato l'economia rendendo difficile il pensare al domani. Una situazione che se dovesse ripetersi potrebbe davvero mettere in ginocchio il sistema-Paese. E se il presente ormai è tale, il futuro è ancora da scrivere, pensando a possibili sviluppi nel campo della telemedicina, perché la suite potrebbe anche rendere superflue ad esempio le visite fiscali. L'obiettivo resta però quello di abbattere al massimo i rischi: «Stiamo portandolo nelle spiagge, come accaduto in Sardegna, lavoriamo con l'associazione albergatori veneta e all'estero in Slovenia stiamo già partendo. La chiave è che bisogna smetterla con le app, basta con le startup di scienziati che scendono dalla luna, servono soluzioni pratiche. O le aziende bloccano chi è a rischio già a casa o il contagio proseguirà».

Al lido cagliaritano di Tamatete il sistema Kalmo smart monitoring con l'app Kalmo Mawi Vital è già in uso per monitorare la salute dei propri dipendenti. La preoccupazione è semmai per quello che potrà accadere in futuro: «In autunno potrebbe aspettarci il ritorno del covid, non se ne parla molto, ma è bene farsi trovare pronti», conclude Aluisio.

Tomaso Borzomì

