Ecco il decreto Il termine per i rimborsi slitta a gennaio

SALVAGUARDIA

VENEZIA C'era stata una mozione bipartisan approvata all'unanimità in Consiglio comunale. Poi l'annuncio-rassicurazione del sindaco Luigi Brugnaro. Ieri è arrivata anche l'ufficialità con la firma da parte del commissario delegato all'emergenza, lo stesso Brugnaro, dell'ordinanza che posticipa i termini per la presentazione delle domande per la ricognizione dei danni subiti e la concessione di contributi. Boccata d'ossigenoei giorni in cui Venezia viene attanagliata di nuovo dalla grande paura.

LE NUOVE DATE

Vengono allungati fino al 30 gennaio i termini per inviare la richiesta di contributo. Posticipati dal 28 febbraio al 30 aprile anche i termini per l'integrazione della documentazione, in particolare per le attività. Tutto verrà fatto sul sito del Commissario (www.commissariodelegato.venezia.it) o servendosi dei Caf convenzionati e delle associazioni di categoria. Chi è in difficoltà potrà rivolgersi - ma solo su appuntamento prenotabile sul sito o telefonando allo 041041 - agli operatori degli sportelli aperti in tutto il territorio comunale.

LE PREVISIONI

Intanto per oggi e domani mattina, la città attende un nuovo picco. Le ultime previsioni del Centro maree parlano di una possibile punta massima di marea di 125-130 centimetri alle 6.50 di oggi, mentre per domani cui si può aspettare un possibile picco massimo di 135 centimetri alle 8.35. E 135 centimetri potrebbero tornare lunedì alle 8.15. «La previsione di questi eventi mareali - spiegano dal Centro maree - è legata al passaggio di alcuni fronti perturbativi che causeranno nelle prossime ore un notevole abbassamento della pressione atmosferica associato a venti di scirocco in Adriatico».

Acque alte che continuano a mordere Venezia alle caviglie e che hanno spinto un gruppo di cittadini e i consiglieri del Gruppo Misto del Consiglio comunale di Venezia, Renzo Scarpa e Ottavio Serena, a scrivere una lettera al premier Giuseppe Conte e ai ministri Paola De Michieli (Infrastrutture), Sergio Costa (Ambiente) e Dario Franceschini (Beni culturali) per chiedere l'innalzamento - seppur parziale - del Mose, allegando uno studio del Cnr nel quale si parla di possibili e future acque alte capaci di raggiungere i 240 centimetri sul Medio mare di Punta della Dogana.

LA RIPARTENZA

Venezia sta già studiando le mosse sulle quali incardinare la propria rinascita. Ieri, nella sede della Stampa Estera a Roma, l'Associazione Veneziana Albergatori ha convocato una conferenza stampa per spiegare ai giornalisti stranieri e «a tutto il mondo che Venezia è sicura e che i turisti possono e devono tornare», ha detto il direttore Claudio Scarpa, spingendo sull'importanza degli influencer:«Venite a Venezia. Troverete una città bellissima e sostenibile, in poche ore tornata alla normalità».

«Da metà novembre - ha seguito il presidente dell'Ava, Vittorio Bonacini - viviamo un calo di prenotazioni senza precedenti, con una flessione che non si è registrata nemmeno dopo l'attentato alle Torri Gemelle a New York. Registriamo cali di prenotazione di oltre il 45%». Nel 2020 si continua, colpa di «cancellazione di eventi, convegni e altri importanti appuntamenti programmati in città fino alla prossima primavera. Se il Natale non è mai stato un periodo da tutto esaurito - ha spiegato - a Capodanno lo scorso anno l'occupazione era al 100%, quest'anno siamo abbondantemente sotto il 50». In calo soprattutto gli ospiti americani, francesi e inglesi, in pratica il 40% del fatturato. La conferenza stampa di ieri è stata il primo passo per portare a Venezia, a febbraio, i giornalisti stranieri e spiegare sul posto cosa sia il fenomeno dell'acqua alta. E come possano funzionare le dighe mobili del Mose.

Alla conferenza romana di Ava ha voluto partecipare anche il sindaco Brugnaro con un video. «Venezia è tornata a splendere e ricorderà tutti quelli che, in tutto il mondo, hanno dimostrato di comprenderne la bellezza: siamo contenti di farvi vedere come siamo riusciti a farla tornare bella», ha detto Brugnaro.

Questo mentre continuano le donazioni: dopo il milione messo sul piatto dalle compagnie crocieristiche, altri 2,4 milioni sono stati raccolti e donati dal Fondo per il recupero del patrimonio artistico e culturale della città di Venezia danneggiato dall'acqua alta, costituito dalla Fondazione di Venezia. Pronto al lavoro anche il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli: «Siamo intervenuti a Venezia queste risorse sono necessarie per indennizzi», ha detto commentando lo sblocco, già annunciato, di fondi per le aree colpite dal maltempo.

Nicola Munaro

