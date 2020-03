Il Comune di Feltre ha riorganizzato i propri uffici garantendo ai cittadini, su appuntamento telefonico nei soli casi di necessità e urgenza, i seguenti servizi essenziali: denunce di nascita e morte; carte di identità e certificati; pratiche di sepoltura e cremazione; Polizia locale; viabilità, manutenzioni e patrimonio; raccolta e smaltimento dei rifiuti; Protezione civile; protocollo. I predetti uffici fisseranno gli appuntamenti solo in caso di necessità e urgenza da parte dei cittadini, nel rispetto delle prescrizioni dettagliate nei precedenti provvedimenti. In tutti gli uffici comunali, compresi quelli sopra indicati, sarà garantita la presenza fisica minima necessaria a svolgere le attività essenziali e indifferibili presso le diverse sedi comunali in accordo con i dirigenti e i responsabili titolari di posizione organizzativa che firmeranno i relativi atti, ciascuno per quanto di competenza, la concessione di congedi e altri istituti, per gli aventi titolo, e con smaltimento delle ferie arretrate relative agli anni precedenti il 2020, anche alla luce della situazione di accumulo pluriennale di ferie che caratterizza la maggior parte dei dipendenti del Comune di Feltre.

