Ecco come i negozi di quartiere possono resistere

PICCOLA IMPRESAPORDENONE Investire sulla formazione del personale e sul servizio, inventando soluzioni innovative, dall'aperitivo cena in negozio alla differenziazione del prodotto: è la sfida che si apre ai punti vendita alimentari di quartiere per affrontare la rivoluzione del commercio introdotta dalle vendite online.Ai clienti occorre vendere la possibilità non di fare semplicemente la spesa, bensì di fare un'esperienza nuova, sensoriale ed emotiva di gusto.Sono alcuni dei suggerimenti che Roberto Pone - uomo Confcommercio all'interno...