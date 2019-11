CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Ecco come cambierà l'attuale ospedale in concomitanza con la costruzione del nuovo polo a San Lazzaro. A presentare i progetti è stato il direttore generale dell'Azienda, Luciano Flor: «Sarà il più grande d'Italia e sarà immerso nel verde. Entro la fine del 2020 partiranno i lavori per la costruzione del nuovo pronto soccorso che si affaccerà sui via Giustiniani». Il piano, infatti, prevede l'abbattimento del monoblocco e delle cliniche che si trovano nella parte est. Al posto del cemento, sorgeranno due enormi parchi. Sempre a est...