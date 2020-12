IL PIANO

BELLUNO Le prime 50 dosi di vaccino contro il coronavirus saranno somministrate domenica 27 dicembre al San Martino di Belluno e al Santa Maria del Prato di Feltre. Poche ore dopo il via libera dell'Ema a Pfizer e Biontech anche Belluno svela le modalità del Vaccine Day. A riferirle è il direttore del distretto di Belluno, Sandro De Col. «Con la domenica successiva a quella di Natale cominciamo la campagna vaccinale ha esordito il direttore De Col con le prime 50 dosi, che sono arrivate da Roma. Magari non hanno una valenza propria, visto il numero, ma danno un segnale che si sta partendo in tutt'Italia e quindi anche da noi».

LE MODALITÀ

Le dosi disponibili saranno divise a metà, 25 a Belluno e altrettante a Feltre. Una volta arrivate, vanno utilizzate quanto prima. Per quale motivo? Per ragioni di opportunità, chiaramente, ma anche per il metodo di conservazione. «Richiedono temperature estremamente basse. Non basta il frigorifero spiega Sandro De Col -, ma freezer particolari». Uno è già arrivato nei giorni scorsi alla farmacia dell'ospedale: conserva a meno 80 gradi. Verranno inserite le prime dosi, che hanno un valore elevato, in termini di opportunità: «Motivo per cui non va sprecato per la difficoltà di approvvigionamento. Parliamo di un farmaco nuovo, conteso in tutto il mondo». La scelta di individuare gli ospedali di Belluno e Feltre non è stata causale: c'era la necessità di individuare con certezza a chi somministrare i vaccini. Quali sono stati i criteri? Anche qui l'azienda sanitaria ha dovuto fare delle scelte, in linea con le indicazioni di Ministero e Regione. «Si è deciso di destinare queste prime dosi a operatori sanitari che abbiano particolari rischi a contrarre la positività ha spiegato il direttore del Distretto di Belluno -: medici ospedalieri di unità operative in prima linea, come la Rianimazione, la Pnuemologia, poi 5 medici delle unità speciali che lavorano a supporto ai medici di base (Usca) e una selezione di 5 medici di base».

LA RIPRESA

Con le prossime dosi in arrivo, attese per metà gennaio, l'azienda sanitaria ha speranza di vaccinare altro personale socio sanitario. Sarà l'Azienda ospedaliera di Padova a ricevere per tutto il Veneto le 875 dosi di vaccino anti-Covid. Arriveranno lo stesso 27 dicembre. Domenica. Lo ha riferito l'assessore regionale alla Sanità, Manuela Lanzarin, dopo l'incontro con il Governo e il commissario Domenico Arcuri. «Le fiale aveva ricordato Lanzarin - arriveranno il 25 dicembre allo Spallanzani, a Roma, da qui partiranno direttamente per la consegna nelle Regioni. Ciascuno doveva indicare un punto di riferimento: noi abbiamo scelto l'azienda ospedaliera di Padova, in particolare l'Unità farmaceutica. Qui il 27 arriveranno le prime 875 dosi. Vanno utilizzate in tempi molto brevi, per questo è immaginabile che rimarranno in un confine limitato rispetto alla consegna».

MODALITÀ CONDIVISE

Anche nel resto del Veneto, i primi ad essere vaccinati saranno operatori, personale e ospiti delle Case di riposo. L'assessore Lanzarin ha confermato che i primi a sottoporsi, su base volontaria, al vaccino saranno gli operatori sanitari e il personale e gli ospiti delle Rsa.

Federica Fant

