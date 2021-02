«È vero tutti i giorni sono diversi, ma ci sono giorni che lo sono un po' di più: giorni speciali, giorni nei quali si sente nell'aria il senso del cambiamento. Un momento di passaggio nell'infinito scorrere delle cose. Non è la prima volta che capita qui: ogni volta che la storia ha attraversato queste valli e queste vette ed ha cambiato i destini e le persone, è stata storia dura ma vissuta con orgoglio». Comincia così la poesia letta dall'attore Francesco Montanari sul palco della cerimonia d'apertura. Si tratta di un tassello dell'eredità culturale che i Mondiali lasciano a Cortina. Un inno alla resistenza alla fatica e allo sport. Ma soprattutto alla bellezza e alla capacità di guardare oltre che Cortina ha avuto nei secoli pur vivendo incastonata tra Cristallo, Tofane, Cinque Torri e Faloria. «Celebrare ancora una volta la natura e la sua sconfinata bellezza - recita la poesia - l'impegno del singolo e lo spirito di squadra la sfida leale. Lo scrosciare degli applausi per il migliore e il sorriso di rispetto per tutti. Infondo, contro le avversità più nascoste, come nella sfida contro il tempo l'arma migliore è dare sempre e semplicemente il meglio di sé. Ecco perché questo giorno ha davvero qualcosa di speciale: perché è l'inizio di una stagione nuova, è il presente che guarda lontano e l'eredità che vogliamo lasciare non tutti saranno vincitori. Non tutti saranno felici di come sarà andata ma tutti saranno parte di questa storia atleti e atlete, cittadini e tifosi uniti nella convinzione che l'unica strada possibile è il guardare avanti nella certezza che se avrà vinto lo sport, avrà vinto il futuro».

Andrea Zambenedetti

