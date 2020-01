È una cosa che non va proprio giù al sindaco Luigi Brugnaro, quella dell'addio a Venezia della linea oceanica cinese per il trasporto di container. Il problema è la tenuta dei fondali, che a sua volta è legata al protocollo fanghi, ancora fermo nonostante le molteplici promesse del ministro dell'Ambiente.

«Sono arrabbiatissimo. Io, da presidente degli industriali, e Paolo Costa, da presidente del Porto, avevamo lavorato tantissimo per far arrivare quella compagnia - ha ricordato -. È una perdita importante. Sarò con i lavoratori e le imprese a protestare. Non accetterò mai che il porto di Venezia venga declassato. Ci sono troppe autorità che vengono nominate dal governo centrale e ora devono rispondere ai cittadini veneziani. Chiederemo conto di questo. Noi vogliamo competere, lottare, ma non possiamo farlo con le pietre in tasca, con le inefficienze causate dalle non scelte del Governo e da una certa ideologia ambientalista».

Brugnaro poi è tornato a sostenere la necessità dei dragaggi, a tutti i livelli: «I canali vanno scavati, vale per quelli grandi, il canale dei petroli, il Vittorio Emanuele, dove devono passare le navi, vale per i ghebi, dove si va a remi. E poi, in piana campagna elettorale, si scaglia contro quello che definisce il partito del no.

