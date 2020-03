BELLUNO Avrebbe violato la misura limitativa della sua patente, che lo obbligava a guidare solo con tasso alcolemico pari a zero. Ma alle 11.50 di mattina il 51enne pizzicato dagli agenti della squadra Volanti aveva giá un'alcolemia superiore a 0,50 grammo di alcol per litro di sangue: ha perso 10 punti della patente e rischia la sospensione. È stato anche sanzionato in via amministrativa. L'emergenza coronavirus infatti non ferma i controlli con etilometro. A differenza di altre province, ad esempio Rovigo dove il 2 marzo scorso è stato deciso lo stop agli accertamenti con etilometro e per individuare la positività agli stupefacenti, a Belluno la polizia stradale ha optato per attuare tutte le misure di prevenzione anti-contagio possibili, ma di andare avanti. Forse non lo sapeva il 51enne che la scorsa settimana è stato fermato dagli agenti della polizia di Stato, in via Dolabella a Belluno. I poliziotti della squadra delle Volanti procedevano al controllo dell'automobilista che viaggiava su una vettura di marca Citroen. «Dalla banca dati spieganop con una nota dalla Questura - emergeva che l'uomo aveva la misura limitativa nella patente, un stituto introdotto nel 2017 denominato no alcool e conseguentemente il divieto di porsi alla guida con l'assenza assoluta di assunzione di bevande alcoliche, come nel caso di neopatentati, under 21 e conducenti professionali». Ma fin dai primi indizi era chiaro che il 51enne non l'aveva rispettato: gli agenti, durante l'attività notavano infatti un forte alito vinoso del conducente e per tale motivo effettuavano un primo controllo, utilizzando il precursore. Dopo il test (tra 0,5 g/l e 0,8 g/l.) multa da 544 e la decurtazione di 10 punti della patente e ora rischierà una sospensione della patente da 3 a 6 mesi».

