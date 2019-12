CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

È toccato proprio ai suoi amici della protezione civile, quegli uomini con cui aveva collaborato per anni, fare la tragica scoperta e assistere alle operazioni di recupero del cadavere. Nella macchina, affiorata ieri dalle acque del Piave, in località Fener di Alano, c'era Angelo Dalla Favera, l'80enne ex assessore comunale di Quero Vas, che era scomparso dal 17 novembre scorso. Quindici giorni in cui i famigliari e la figlia Monica in testa, non avevano smesso un secondo di cercarlo, anche con appelli alla trasmissione di Raitre Chi l'ha...