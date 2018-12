E Telefono Amico è sempre in ascolto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Durante le festività natalizie, per il decimo anno consecutivo Telefono Amico Italia sarà presente con la tradizionale non stop natalizia. I volontari risponderanno al numero 199284284 dalle 10 di oggi alle 24 del 26 dicembre, senza mai fermarsi. «L'iniziativa è stata pensata per rispondere alle chiamate di chi nel periodo che potrebbe sembrare più felice e festoso dell'anno, ha ancora più bisogno di una voce amica, perché si sente solo, o ha qualche problema che lo tormenta o sta male sia fisicamente che moralmente. Un malessere che...