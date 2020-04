È stato un residente a dare l'allarme. Il cittadino ha chiamato le forze dell'ordine segnalando che un gruppetto di ragazzi si era dato appuntamento al parco Marianna, nella zona di Borgo Prà. Una circostanza già sufficiente, di questi tempi in cui gli spostamenti e gli assembramenti sono vietati per legge, a far puntare gli occhi sui ragazzi. Ad attirare l'attenzione del residente è stato però un dettaglio, una circostanza tutt'altro che marginale. Uno dei convenuti impugnava infatti un coltello da cucina e gli animi erano sufficientemente surriscaldati. Immediatamente dalla questura è stata fatta convergere in zona una volante. I poliziotti quando sono arrivati sul posto hanno individuato due fratelli di 18 e 19 anni. Vecchie conoscenze delle divise in quanto già in passato avevano avuto dei guai con la giustizia. Anche nell'ultima occasione hanno tenuto fede al loro curriculum. Quando gli agenti hanno invitato i fratelli a fermarsi nessuno dei due ha eseguito l'ordine. Si sono divisi e se la sono data a gambe. Mentre un agente ha provato a inseguirli a piedi l'altro con la volante ha provato ad anticipare le mosse. Uno è stato bloccato dopo una breve fuga e l'altro pochi minuti dopo. Solo l'esperienza dei poliziotti ha impedito che scappassero. Ma nella colluttazione il bilancio è di due agenti feriti rispettivamente con 4 e 2 giorni di prognosi; conseguenze anche per uno dei due fratelli (1 solo giorno di prognosi comunque). Dopo il fotosegnalamento per i due sono scattati gli arresti domiciliari con l'accusa di resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiali. Ieri mattina per i due c'è stato l'interrogatorio di garanzia davanti al gip. Il giudice ha disposto per loro l'obbligo di rimanere in casa tra le 16 e le 24. Per le rimanenti ore della giornata, come prevedono ordinanze e decreti in materia di coronavirus, potranno spostarsi solo per questioni di salute, lavoro o urgenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA