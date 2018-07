È stato ucciso a lavoro quasi concluso

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INCHIESTAROVIGO La morte è arrivata in una frazione di secondo. Un istante che chi ha visto la tragedia compiersi sotto i propri occhi non sembra riuscire a cancellare. L'appuntato scelto Antonino Modica, di origini siciliane ma ormai da lunghi anni radicato nella sua Arquà, è stato travolto ed ucciso da un camion nel pomeriggio di venerdì, il giorno dopo il suo 55esimo compleanno, mentre, in divisa, stava compiendo il proprio dovere per mettere in sicurezza la Transpolesana.LA DINAMICALa dinamica del tragico incidente, purtroppo, è...