È stato trovato a terra, ai piedi di una scala a pioli: elitrasportato d'urgenza all'ospedale di Treviso, dopo poche ore è morto. Fatale l'incidente domestico avvenuto sabato mattina nella sua casa di Seren per Giovanni Rech, 74 anni, per più di 40 dipendente dell'Usl come ispettore d'igiene che operava nel Feltrino. Il pensionato, conosciuto da tutti come Marcello, è stato trovato vicino alla scala da una vicina che andava a far visita alla famiglia Rech. È stata lei a lanciare l'allarme. Subito è arrivata la moglie, che era in casa, ma...