È stato definito «un giorno storico» per la sanità ampezzana e del Cadore, ma più ampiamente per il Veneto che a Cortina vedrà sorgere un'eccellenza della sanità, orientata sulla riabilitazione e non solo ortopedica. Ieri, infatti, c'è stata la firma della consegna dei lavori per la completa ristrutturazione del Codivilla. Un'opera da 18 milioni di euro che dovrà essere terminata in 900 giorni, con l'obiettivo di arrivare ad offrire i servizi essenziali già per i Mondiali di sci 2021. La ditta esecutrice è la Emaprice. «Siamo in...