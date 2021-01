PREVENZIONE

NOALE Tutti vaccinati alla Relaxxi di Noale: ospiti e operatori della casa di riposo sono stati sottoposti al vaccino anti-Covid e così la Rsa è tra le prime ad aver completato, lunedì, il primo ciclo di immunizzazione, sia per anziani che per il personale. A confermarlo è stato il presidente della struttura Mauro Cazzaro: Non è stato un periodo semplice - ammette - sia durante la prima ondata di primavera, in cui non abbiamo avuto contagi, sia in questa fase in cui abbiamo avuto alcuni casi che siamo riusciti a isolare e negativizzare in tempi rapidi. Consideriamo anche che nell'ospedale di comunità, di cui ospitiamo circa 20 posti da tempo, ci sono stati inviati pure pazienti Covid post-acuti, segno che i nostri protocolli funzionano e che il nostro personale è stato ben formato. Ora abbiamo dovuto adottare regole stringenti verso i parenti dei nostri ospiti, ma abbiamo dato priorità alla salute. La Relaxxi, dopo aver riportato i contagi a zero, ha subito potuto procedere con il primo ciclo di vaccinazione, interessando 140 tra ospiti e addetti. Ringrazio tutti i miei collaboratori - conclude Cazzaro - per questo risultato: la struttura adesso è vaccinata e con il richiamo, tra 20 giorni, sarà definitivamente protetta e potremo finalmente voltare pagina. Un traguardo salutato anche dalla sindaca Patrizia Andreotti, che nel frattempo martedì ha annunciato la sua personale uscita dal tunnel: Finalmente il virus mi ha lasciato - esulta la prima cittadina, risultata positiva il ponte dell'Immacolata - adesso sto bene: non nascondo l'ansia nei primi giorni e la paura che i sintomi si potessero aggravare, visto quello che stava accadendo a tante persone e neppure io, in fondo, sono più una ragazzina. Più di tre settimane in casa sono lunghe, ho provato l'esperienza dell'isolamento ma non della solitudine: mio marito, anche lui positivo, mi ha tenuto compagnia e devo ringraziare i familiari, gli amici, i colleghi amministratori e i dipendenti comunali che sono sempre stati presenti. Sul completamento del vaccino alla Relaxxi Andreotti poi aggiunge: E' una realtà da cui c'è solo da imparare: la nostra casa di riposo ha sempre dimostrato attenzione ed efficacia nella progettazione e applicazione dei protocolli sanitari e i risultati si sono visti. Riuscire a mettere in sicurezza una struttura per anziani non era impresa facile. Poco lontano, a Salzano, un'altra buona notizia: don Giulio Zanotto è il primo parroco della diocesi di Treviso a essersi vaccinato. Lo ha annunciato con orgoglio egli stesso sui social. Il suo, ha spiegato, non è un privilegio, ma una necessità: don Giulio infatti è anche presidente e legale rappresentante della casa di riposo Don Vittorio Allegri di Salzano e, in quanto tale, ha diritto alla vaccinazione insieme a ospiti e operatori: Con i quali - ha precisato il sacerdote - passo a contatto diverso tempo. E' una protezione per gli anziani, per il personale e per me stesso. (f.deg.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA