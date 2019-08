CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

E' stata pubblicata ieri pomeriggio all'albo pretorio la nuova ordinanza del Comune di Venezia che aumenta i limiti imposti nel precedente provvedimento di aprile per il Rio Novo, estendendo la misura anche al Rio di Noale, di Cannaregio e al Canal Grande. La novità principale riguarda l'introduzione del passaggio a targhe alterne per il trasporto pubblico non di linea (tassisti e i noleggiatori) dalle 4 a mezzogiorno, confermato il divieto di transito a vuoto per i trasportatori,istituiti alcuni sensi unici e introdotte disposizioni come le...