IL PERSONAGGIO

MESTRE Per sfidare la commissione d'esame ci ha messo la stessa concentrazione che, quand'è in pedana, non le fa lasciare scampo alle avversarie. Da ieri lo scoglio della maturità non è più tale per la 18enne Martina Favaretto, enfant prodige del fioretto azzurro, portacolori del gruppo sportivo delle Fiamme Oro ma forgiata al Circolo Scherma Mestre dal campione olimpico Mauro Numa. «Adesso che è finita posso dirlo, ho più ansia prima di una gara sorride la giovane noalese smessi i panni di studentessa del liceo scientifico-sportivo Parini di Mestre L'esame è andato molto bene e sono felicissima, mi ha fatto piacere poterlo svolgere di persona, Dato che non mettevo piede a scuola da più di tre mesi». Una lontananza iniziata a fine febbraio con la trasferta a Parenzo, dove Martina Favaretto aveva dominato l'Europeo Under 20 conquistando lo scettro di campionessa continentale per la seconda volta in tre anni. «L'avvicinamento all'esame è stato particolare e assai diverso rispetto a come lo immaginavamo ad inizio anno scolastico. Ad un certo punto ero piuttosto preoccupata, però gli insegnanti sono stati bravi a infonderci tranquillità. Nella prima parte ho presentato il mio elaborato di matematica e fisica sulla Determinazione della velocità delle onde elettromagnetiche, la seconda prova è stata italiano con l'analisi della scena finale dell'opera teatrale Così è se vi pare di Pirandello». «La commissione ci ha poi proposto spunti per collegarci tra varie materie prosegue da scienze motorie a diritto ed economia dello sport, cittadinanza e costituzione, per concludere con le slide da me preparate sull'alternanza scuola-lavoro. Un'ora abbondante, intensa e tutta d'un fiato. Il futuro? Penso di iscrivermi a Biologia a Padova». Alla fine gli insegnanti non hanno mancato di informarsi sui prossimi appuntamenti di Marty in pedana. «Finito l'esame ieri pomeriggio sono tornata in sala dove finalmente ho potuto tirare di fioretto dopo una lunga attesa. Non vedevo l'ora, dopo essermi comunque sempre allenata a casa con mio fratello. Dal 28 giugno sarò in ritiro a Tirrenia con la Nazionale maggiore, purtroppo le gare in Italia sono state tutte cancellate e anche i Mondiali di Salt Lake City sono a forte rischio. Un peccato, per me significherebbe vincere la terza Coppa del Mondo Under 20 di fila».

Marco De Lazzari

© RIPRODUZIONE RISERVATA