È scesa dalla sua auto per salvare un gufo. A quanto fare l'ha fatto d'istinto Angela Pozzebon, 26 anni, originaria di Montebelluna ma residente a Istrana. Senza realizzare che si trovava sulla tangenziale di Oderzo, un tratto di strada ad elevato scorrimento. L'auto che sopraggiungeva dalla parte opposta, guidata da un uomo di 79 anni, si è trovata la giovane davanti e non è riuscita a evitarla. È morta così ieri sera, poco dopo le 18.30 una ragazza che amava la vita e gli animali. La tragedia si è consumata in via Serenissima, davanti...