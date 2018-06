E Roma è pronta a chiedere alla Nato di intervenire sui confini sud in Libia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO SCENARIOROMA Sono pronti a tenere una linea durissima, in piena sintonia, anche se in queste ore il premier Giuseppe Conte ha chiesto al ministro Matteo Salvini di non esternare sulla questione migranti, perché la posta in gioco è molto elevata. E allora se verrà confermato l'orientamento di rigore, con il tavolo europeo che salta, quale strada verrà percorsa dall'Italia? C'è un forte rischio isolamento, sebbene quello che preme ora al responsabile del Viminale è di poter dire al paese: «Finalmente ci siamo fatti sentire». Resta da...